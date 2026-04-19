Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılında yargı sisteminde açılan dosyalardan daha fazlasının karara bağlandığını ve mahkemelerin iş yükünde önemli düşüş sağlandığını açıkladı.

SIFIR KADASTRO HEDEFİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabı üzerinden 2025 Yılı Yargı İstatistikleri verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Cumhuriyet başsavcılıklarından yüksek yargı organlarına kadar tüm kademelerde temizleme oranları artış gösterdi. Özellikle kadastro mahkemelerinde ulaşılan yüzde 151,3 seviyesi, yargılamaların makul sürede tamamlanması adına kritik eşik olarak değerlendirildi.

Adalet teşkilatının fiziki ve teknik kapasitesini güçlendirdiklerini belirten Gürlek, adaletin tecellisi için görev yapan personelin çalışma koşullarını kararlılıkla iyileştirdiklerini ifade etti. Gürlek, yargı mensuplarının özverili çalışmaları sayesinde yıl içerisinde açılan dosya sayısından daha fazlasının karara bağlandığını kaydetti.

Yargı süreçlerinde etkinlik ve verimliliğin artırıldığını vurgulayan Gürlek, "Sıfır Kadastro Dosyası hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzde 151,3 temizleme oranına ulaşılmış, bu başarı, yargılamaların makul sürede tamamlanması adına önemli bir eşik olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, yargı süreçlerinde verimliliğin arttığını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir sunulması için reformların süreceğini vurguladı.

Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması hedefine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"İdari ve yapısal düzenlemelerimizi hayata geçirmeye devam ediyor, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşıma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı' kılma vizyonu doğrultusunda, reform irademizi güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz."

TEMİZLEME ORANLARINDA ARTIŞ

Adalet Bakanlığınca yayımlanan istatistiklerde, yıl içerisinde karara bağlanan dosyaların aynı dönemde mahkemelere gelen dosyalara oranını ifade eden temizleme oranları detaylandırıldı. Cumhuriyet başsavcılıkları temizleme oranı 2024 yılında yüzde 97,3 iken 2025 yılında yüzde 101,1 seviyesine ulaştı.

Temizleme oranı ceza mahkemelerinde yüzde 96,6 seviyesinden yüzde 99,3 seviyesine, hukuk mahkemelerinde yüzde 89,5 seviyesinden yüzde 99,9 seviyesine yükseldi. İdare mahkemelerinde yüzde 100 olan oran yüzde 108,1 seviyesine çıkarken, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve ceza daireleri temizleme oranı yüzde 121,7 seviyesinden yüzde 151,8 seviyesine ulaştı.