Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gülistan Doku, okul saldırıları ve Terörsüz Türkiye süreci masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda okul saldırıları, Ortadoğu’daki savaş ve Gülistan Doku dosyası masaya yatırılacak. Antalya Diplomasi Forumu temasları, Gazze’deki gelişmeler, Karadeniz güvenliği ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin kritik başlıklar değerlendirilecek.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki temaslar ile Ortadoğu, Gazze ve Karadeniz'deki güvenlik gelişmeleri değerlendirilecek.
  • Toplantının öncelikli iç politika gündeminde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası atılacak adımlar yer alacak.
  • Kabinede, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen son durum ele alınacak.
  • Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku hakkında yeniden başlatılan soruşturmadaki gelişmeler masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. Kritik toplantıda hem iç hem dış gündemin en sıcak başlıkları masaya yatırılacak.

Toplantının öne çıkan konuları arasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturması yer alıyor.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU MASADA

Kabinenin ana gündem maddelerinden biri hafta sonu Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu olacak.

Başkan Erdoğan'ın forum kapsamında:

  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara
  • Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

ile gerçekleştirdiği temasların bölgesel etkileri değerlendirilecek.

ORTADOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Ortadoğu'daki gerilim de geniş şekilde ele alınacak.

İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş ve ateşkes görüşmeleri gündemde olacak. Çatışmaların yayılmaması ve sürecin kontrol altına alınması için Türkiye'nin diplomatik girişimleri değerlendirilecek.

GAZZE VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ

İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Gazze'deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik dengeleri ele alınacak. Bölgesel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak, alınabilecek tedbirler görüşülecek.

OKUL SALDIRILARI VE DİJİTAL TEHLİKELER

İç politikada ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları öncelikli gündem maddesi olacak.

Kabinede:

  • Okul güvenliği
  • Gençlerin dijital tehditlerden korunması

başlıklarında atılacak adımlar değerlendirilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte gelinen son durum da toplantıda ele alınacak.

Terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler, doğrulama mekanizması ve atılacak yasal adımların takvimi üzerinde durulacak.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI MASADA

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise Gülistan Doku soruşturması olacak.

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Doku'ya ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yaşanan son gelişmeler kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.

