Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. Kritik toplantıda hem iç hem dış gündemin en sıcak başlıkları masaya yatırılacak.
Toplantının öne çıkan konuları arasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturması yer alıyor.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU MASADA
Kabinenin ana gündem maddelerinden biri hafta sonu Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu olacak.
Başkan Erdoğan'ın forum kapsamında:
ile gerçekleştirdiği temasların bölgesel etkileri değerlendirilecek.
ORTADOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR ELE ALINACAK
Kabine toplantısında Ortadoğu'daki gerilim de geniş şekilde ele alınacak.
İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş ve ateşkes görüşmeleri gündemde olacak. Çatışmaların yayılmaması ve sürecin kontrol altına alınması için Türkiye'nin diplomatik girişimleri değerlendirilecek.
GAZZE VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ
İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Gazze'deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik dengeleri ele alınacak. Bölgesel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak, alınabilecek tedbirler görüşülecek.
OKUL SALDIRILARI VE DİJİTAL TEHLİKELER
İç politikada ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları öncelikli gündem maddesi olacak.
Kabinede:
başlıklarında atılacak adımlar değerlendirilecek.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte gelinen son durum da toplantıda ele alınacak.
Terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler, doğrulama mekanizması ve atılacak yasal adımların takvimi üzerinde durulacak.
GÜLİSTAN DOKU DOSYASI MASADA
Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise Gülistan Doku soruşturması olacak.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Doku'ya ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yaşanan son gelişmeler kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.
