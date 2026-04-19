Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki temaslar ile Ortadoğu, Gazze ve Karadeniz'deki güvenlik gelişmeleri değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. Kritik toplantıda hem iç hem dış gündemin en sıcak başlıkları masaya yatırılacak.

Toplantının öne çıkan konuları arasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturması yer alıyor.