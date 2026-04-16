Yayman, Türkiye'deki 20 milyon gencin eğitimli ve donanımlı olması için milletçe seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayman, kadını, çocuğu ve gençleri korumak için gerekirse yasaklama ve kapatma yapılacağını, mafya dizileri ve sabah kuşağı programları için acil tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Burada kalabalık bir öğrenci topluluğu ile bir araya gelen Yayman, konuşmasının başında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırılara dikkati çekerek, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, dijital bağımlılığın milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi





"86 milyon olarak Milletçe yastayız, çok acı bir olay yaşadık, sözlerin boğazımıza düğümlendiği zamanları yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Hataylı olduğunu ve küçük yaştan itibaren okumaya çok meraklı olduğunu söyleyerek; hayallerini gerçekleşmek için çok çalıştığını ve hedef koymanın önemini anlatan Yayman, öğrencilere de hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

"DİJİTAL BAĞIMLILIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLMUŞTUR"

Dijital bağımlılığa dikkati çeken Yayman, "Dijital bağımlılık denen bela, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı rehin almış durumdadır. Buna karşı lütfen ama lütfen daha bilinçli hareket edelim çünkü bu durum madde bağımlılığı kadar tehlikeli bir boyut kazanmıştır." dedi.

Yayman, Türkiye'de 20 milyon gencin bulunduğunu, bu gençlerin daha eğitimli, donanımlı olmasının ve dijital çağa ayak uydurmasının çok önemli olduğunu ifade ederek "Bu konuda milletçe seferberlik ilan etmemiz gerekiyor" dedi.



Yayman konuşmasında 20 milyon genç nüfusun Hollanda, Yunanistan, Portekiz, Bulgaristan ülke nüfuslarından fazla olduğunu belirterek gençlik meselesi artık Türkiye için bir milli güvenlik konusu haline geldiğini belirtti.