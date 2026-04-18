BTK düzenlemesiyle ebeveynler kendi adlarına olan hatları 'çocuk sim hattı' olarak tanımlayarak kontrol edebilecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından her iki saldırganın da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı tespit edildi.

Gençler bu tür mobil oyunları özellikle cep telefonları aracılığıyla oynarken, telefonlarda bunların engellenmesine yönelik bir dizi tedbirin hazırlandığı öğrenildi. Bunlardan en önemlisi veri sızıntısı ve kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması riski bulunan VPN'lerin engellenmesi olacak.

Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlara ilişkin sınırlayıcı tedbirler alınabilecek. Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.