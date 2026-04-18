BTK’dan çocukları koruma paketi: 18 yaş altına "çocuk sim hattı" zorunluluğu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dijital güvenliği artırmak için üç yeni önlemi hayata geçiriyor. Hazırlanan paket kapsamında; yasaklı içeriklere erişim sağlayan VPN uygulamalarına lisans zorunluluğu getirilirken, 18 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn denetimli "Çocuk Sim Hattı" dönemi başlıyor. Ayrıca, GSM aboneliklerine getirilen sınırlama ile bir kişinin kendi adına sınırsız sayıda hat alması engellenerek dijital takip güçlendirilecek.

  • Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından her iki saldırganın da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı tespit edildi.
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yasaklı içeriklere erişim sağlayan VPN'lerin lisanslandırılmasına yönelik düzenleme hazırlığında bulunuyor.
  • BTK düzenlemesiyle ebeveynler kendi adlarına olan hatları 'çocuk sim hattı' olarak tanımlayarak kontrol edebilecek.
  • 18 yaş altı kişilerin kullandığı hatlar çocuk hattı olarak belirlenerek sınırlayıcı tedbirler alınabilecek.
  • TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile bir kişi adına sınırsız GSM hattı alma dönemi sona erdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğarken, her iki ildeki saldırganın da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı belirlendi.

Gençler bu tür mobil oyunları özellikle cep telefonları aracılığıyla oynarken, telefonlarda bunların engellenmesine yönelik bir dizi tedbirin hazırlandığı öğrenildi. Bunlardan en önemlisi veri sızıntısı ve kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması riski bulunan VPN'lerin engellenmesi olacak.

Çocuklara özel sim kartı düzenlemesi geliyor. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı Arşiv.)

Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlara ilişkin sınırlayıcı tedbirler alınabilecek. Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi. BTK tarafından yapılan düzenleme 18 yaş altı kişilerin kullanacağı hatlarda ebeveyn kontrolüne izin veriyor.

Yapılan düzenleme ile artık ebeveynler kendi adlarına olan hatları "çocuk sim hattı" olarak tanımlayacak. Bu uygulamasıyla birlikte çocuk hattı olarak tanımlanan bu hatlara bazı önlemler alınabilecek. Ayrıca TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile GSM aboneliklerine sınırlama da getirilerek bir kişi adına sınırsız hat alma dönemi sona erdi.

Oyun değil suç şebekesi: Milyonluk kanallar kapatıldı | Discord ve Youtube’daki gizli tehlikeler
Dijital bağımlılık şiddeti büyüttü

 CHP'li Balıkesir Belediyesi’nin gıda ihalesinde "Ağrı" bilmecesi: Bin 550 kilometre ötedeki bakkala 22 milyon TL!
Ballı ihale

