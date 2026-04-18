Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinden tutuklu olan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklandı. Bahtiyar'ın aracında silah bulundu.

Narin Güran'ı "Salih Güran'ın tehdidi ile Eğertutmaz Deresine gömdüğünü" öne süren Nevzat Bahtiyar'ın 16 Nisan'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı.

Bahtiyar'ın 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl ceza aldığı karar duruşmasına ailesi de izleyici olarak katıldı.

Narin Güran davasında duruşmaya ara verildiğinde her iki aile üyeleri de duruşma salonundan çıkarıldı. Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar adliyeden çıktıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan incelemede 2 adet tabanca ele geçirildi. Polis 3 kişiyi gözaltına alınarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.