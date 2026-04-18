Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: İki öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki ilkokulun bahçesine yıldırım düştü. 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet ederken çocuklardan Serkan Yıldırım (13) ile Kasım Yıldırım (14) hayatını kaybetti. M.Y. ise ağır yaralandı.

Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü: İki öğrenci hayatını kaybetti
  • Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Olgun köyü Çiçeközü mezrasındaki ilkokulun bahçesinde ağaca yıldırım isabet etti.
  • Yıldırım isabet ettiği sırada ağacın altında bulunan 3 çocuk yaralandı.
  • Serkan Yıldırım (13) ve Kasım Yıldırım (14) Ergani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • M.Y. isimli yaralı çocuk Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
  • M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Çocuklardan Serkan Yıldırım (13) ile Kasım Yıldırım (14) hayatını kaybetti, M.Y. ise ağır yaralandı.

Diyarbakır'da okulun bahçesine yıldırım düştü

OKUL BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürene M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

