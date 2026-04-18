Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından Türkiye'den ayrılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Antalya'dan, güzel anılarla ayrılıyor ve iki milletimiz arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmeye yönelik yenilenmiş bir bağlılıkla, bölgede kalıcı barış ve istikrar için diyaloğu ve diplomasiyi ilerletmek üzere yakın iş birliğimizi sürdürmeye devam ediyorum."

"Antalya'nın güzel şehrinden ayrılırken, sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a, bana ve heyetime gösterilen olağanüstü sıcak karşılama ve misafirperverlik için en derin şükranlarımı sunmak istiyorum.

GÜNDEM İRAN VE FİLİSTİN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şerif'i Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Kabulde iki ülke arasındaki işbirliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinde ilk günden bu yana barışın tarafında olmaya devam ettiğini, Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasındaki gayretlerinin ve başarısının tüm dünyanın takdirini kazandığını, İran'da barışa ulaşılana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacaklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan, yaşanan krizin sağlam temellere dayanan yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının yakın mesaisinin Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, bölgede yaşanan kaosun, Filistin'in özgürleştirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunu ertelememesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve refahının Türkiye için önem arz ettiğini, Pakistan'ın komşularıyla sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda Türkiye'nin desteğinin her zaman süreceğini bildirdi.