Denetim Komisyonu üyeleri, belediyenin Belediye Kanunu'nun 25. maddesine aykırı hareket ettiğini ve şirketlerin mali yapısının denetimden kaçırıldığını belirtti.

İBB Denetim Komisyonu raporunda, İETT'nin otobüs bakım ihalelerinin büyük kısmının sadece iki firmada toplandığı ve daha düşük teklif veren firmaların teknik gerekçelerle dışlandığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Taksi hizmetinden 2025 yılında 74,4 milyon TL gelir elde edilirken, aynı hizmet için 479 milyon TL harcama yapıldığı tespit edildi.

Raporda, özellikle deniz ulaşımı ve otobüs bakım ihalelerindeki çarpıcı rakamlar 'verimsiz yönetim' kadrolarını bir kez daha gözler önüne serdi. İBB 2025 yılı Denetim Raporu'nun en somut "zarar" verisi Deniz Taksi işletmeciliğinden geldi.

2025 yılı mali tablolarına göre, Deniz Taksi hizmetinden yıl boyunca toplam 74,4 milyon TL gelir elde edildi. Ancak aynı hizmetin yürütülmesi ve dışarıdan hizmet alımı için belediye bütçesinden tam 479 milyon TL harcandığı belirlendi. Yaklaşık 400 milyon liralık bu fark, "kamu kaynaklarının rasyonel kullanılmaması" olarak rapora geçti.

TEKEL İDDİASI

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Bağlı kuruluşlardan İETT'ye yönelik incelemelerde ise otobüs bakım ihalelerindeki rekabet eksikliği ön plana çıktı. Raporda, dev bütçeli bakım ihalelerinin büyük bir kısmının sadece iki firmada toplandığı, daha düşük teklif sunan firmaların ise çeşitli teknik gerekçelerle sistem dışı bırakıldığı kaydedildi. İSKİ'de ise yatırım bütçesinin düşerken yönetimsel harcamaların artması eleştirildi.

Denetim Komisyonu çalışmalarını yaparken klasik CHP zihniyeti bir kez daha kendini gösterdi. Denetim Komisyonu üyeleri İBB bünyesindeki 31 iştirak şirketinin yönetim kurulu listeleri gibi bilgilerin denetim komisyonuna sunulmadığını kaydetti. Belediye Kanunu'nun 25. maddesine aykırı hareket edildiğini belirten üyeler, şirketlerin mali yapısının denetimden kaçırıldığını kayda geçti.

Muhalefet şerhinde yer alan sonuç bölümünde, belediye yönetiminin mali disiplinden uzaklaştığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Deniz Taksi gibi verimsiz projelerle belediye bütçesinde gedikler açılırken, iştirak şirketlerinin verilerinin gizlenmesi kabul edilemez."