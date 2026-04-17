Örgütün teknik altyapısını kuran ve kod adı kullanarak faaliyet yürüten şüphelinin Mardin'de yakalandığı, elde edilen verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleriyle paylaştığı belirlendi.

Operasyonda yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi, kripto varlık cüzdanı ve dijital materyale el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri'de yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kamu kurumlarının bilişim sistemleri ve vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç şebekesine Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 GÖZALTI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri'de sabaha karşı gerçekleştirilen baskınlarda, ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.

MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Yapılan ortak çalışma sonucunda Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

MİT ENSELERİNDEYDİ

MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasını takibine aldı.

VERİLERİ TİCARİ AMAÇLI KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapının, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı, ele geçirilen hesaplar üzerinden işlem yapmaya yönelik faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin organize bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

Elde edilen verilerin ise çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarlanarak "bayilik sistemi" ile üçüncü şahıslara devredildiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA SUNUCU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu.

MİT tarafından tespit edilen teknik altyapı üzerinde Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkân sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve dijital finans unsuru da incelemeye alındı.

GİZLENMEK İÇİN KOD ADI KULLANIYORLARDI

Soruşturma kapsamında, örgütün teknik altyapısını kuran ve yöneten, faaliyetlerini kimliğini gizlemek amacıyla kod adı kullanarak yürüttüğü belirlenen şüphelin Mardin'de yakalandı.

Şüphelinin kurduğu sistem üzerinden elde edilen verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaştığı, bu yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına imkan sağladığı ve bu suretle yapının yayılmasında kritik rol oynadı.

SİBER SUÇ ŞEBEKELERİNE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Devlet kurumları, siber suç şebekelerine karşı soruşturmaları çok yönlü olarak sürdürmeye devam ediyor. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda operasyonların genişletilmesi bekleniyor. Güvenlik kaynakları da benzer yapılanmalara yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.