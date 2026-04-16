CANLI YAYIN
Geri

Mahalle muhtarı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında gördüklerini anlattı: "Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı"

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ilk ulaşanlardan mahalle muhtarı Ökkeş Özen, yaşanan dehşet anlarını anlatarak, bir öğretmenin öğrencileri korumak için üzerine kapandığını ve panikleyen çocukların “geliyor” diyerek pencerelerden atladığını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
  • Hayatını kaybeden kadın öğretmen, saldırı sırasında öğrencileri korumak için üzerlerine kapandı.
  • Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, silah sesleri üzerine olay yerine koşarak geldiğini ve çocukların yaralandığını gördüğünü belirtti.
  • Öğrenciler saldırgan geldiğini söyleyerek pencereden atlamaya çalıştı ve atlayanlardan bazılarının ayağı kırıldı.
  • Muhtar Özen olay yerine geldiğinde ailelerin henüz gelmediğini, öğretmenler ve birkaç polisin orada olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında olay yerine ilk gidenler arasında bulunan mahalle muhtarı o anları anlattı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün merkez Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

''Çocuklar 'Geliyor' diyerek kendilerini boşluğa bırakıyorlardı"

Saldırıda olay yerine ilk gidenler arasında yer alan Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, yaşananları anlattı. Silah sesleri üzerine okula gittiğini söyleyen Özen, "Ben muhtarlıktaydım. Silah seslerine koşarak geldik. O anda olanlar olmuş, çocuklarımız yaralanmış" dedi.

"VEFAT EDEN ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIN ÜZERİNE KAPANMIŞTI"
Hayatını kaybeden öğretmenin çocukları korumak için üzerine kapandığını söyleyen Özen, "Dikkatimi çeken bir şey oldu. Vefat eden öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı. Bir bayan öğretmendi. Ortalık kötüydü, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Ben buraya geldiğimde aileler daha gelmemişti. Öğretmenler vardı. Birkaç tane de polis gelmişti" dedi.

Ayla öğretmen öğrencilerine siper oldu: Son ana kadar onları korumaya çalıştı

"GELİYOR' DİYEREK PENCEREDEN ATLIYORLARDI"

Çocukların pencereden atladığını anlatan Özen, "Çocuklar pencereden atlarken 'Atlamayın' dedik. Atlayanın da ayağı kırıldı. Çocuklar da 'Geliyor' diyerek pencereden atlıyorlardı. Kötü bir andı. Allah bir daha milletimize, devletimize, mahallemize yaşatmasın" diye konuştu.

Başkan Erdoğan Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova'yı ağırladı! Rusya ve Vietnam kabulü
SONRAKİ HABER

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kabuller

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler