Muhtar Özen olay yerine geldiğinde ailelerin henüz gelmediğini, öğretmenler ve birkaç polisin orada olduğunu ifade etti.





"VEFAT EDEN ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIN ÜZERİNE KAPANMIŞTI"

Hayatını kaybeden öğretmenin çocukları korumak için üzerine kapandığını söyleyen Özen, "Dikkatimi çeken bir şey oldu. Vefat eden öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı. Bir bayan öğretmendi. Ortalık kötüydü, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Ben buraya geldiğimde aileler daha gelmemişti. Öğretmenler vardı. Birkaç tane de polis gelmişti" dedi.