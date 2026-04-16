Kahramanmaraş'ta emniyetçi babası Uğur Mersinli'nin silahlarıyla okulduğu okulu basan İsa Aras Mersinli ile aynı okulda öğrenim gören bir öğrenci, katil zanlısının takıntılı ve her gördüğünü yapan biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

''Takıntılı ve herkese kurulan bir çocuktu''

Okulda bu sabah sessizlik hakim olurken, okulda öğrenim gören ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci katil zanlısını anlattı.

Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart" dedi.

PROFİL FOTOĞRAFINDAN ABD'Lİ KATİL ÇIKTI

Mersinli'nin profilinde ABD'li katil Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı ortaya çıktı. 2014 yılında Kalifornia'da bıçak ve silahla 6 kişiyi öldüren Rodger "incel" olarak bilinen sorunlu yapının en ikonik figürlerinden biri olarak gösteriliyor.