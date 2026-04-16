CANLI YAYIN
Geri

İsa Aras Mersinli'yi aynı okuldaki arkadaşı anlattı: Takıntılı bir çocuktu

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli’nin, arkadaşlarının ifadesine göre takıntılı ve içine kapanık bir yapıya sahip olduğu ortaya çıktı. İsmini açıklamayan bir öğrenci "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş'ta emniyetçi babası Uğur Mersinli'nin silahlarıyla okulduğu okulu basan İsa Aras Mersinli ile aynı okulda öğrenim gören bir öğrenci, katil zanlısının takıntılı ve her gördüğünü yapan biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

''Takıntılı ve herkese kurulan bir çocuktu''

Okulda bu sabah sessizlik hakim olurken, okulda öğrenim gören ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci katil zanlısını anlattı.

Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart" dedi.

PROFİL FOTOĞRAFINDAN ABD'Lİ KATİL ÇIKTI
Mersinli'nin profilinde ABD'li katil Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı ortaya çıktı. 2014 yılında Kalifornia'da bıçak ve silahla 6 kişiyi öldüren Rodger "incel" olarak bilinen sorunlu yapının en ikonik figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

MHP'de Kütahya feshi | İstanbul'dan sonra ikinci hamle | Semih Yalçın yeni il başkanını duyurdu
SONRAKİ HABER

MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

 Şuranur, Yusuf, Furkan, Adnan... Tabutlar küçük acı büyük! Kahramanmaraş evlatlarını uğurluyor | Ayla Kara'nın eşi fenalaştı
ÖNCEKİ HABER

Kahramanmaraş evlatlarını uğurluyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler