İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve fuhuş suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Nisan'da düzenlenen operasyonda Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

KISMETSE OLUR CANSEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan Cansel Ayanoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Kimler tutuklanmıştı? Hakimlik, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar vermişti.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; soruşturma dosyasına giren ifadede Cansel Ayanoğlu, hakkında yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini belirterek, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Ayanoğlu, savcılığa verdiği beyanda kan, saç ve idrar örneklerinin alındığını, yapılacak inceleme sonucunda uyuşturucu kullanmadığının net şekilde ortaya çıkacağını ifade etti.

8 YILLIK İLİŞKİ İTİRAFI

Ayanoğlu ifadesinde, kamuoyunda "Kısmetse Olur" adlı televizyon programıyla tanındığını, halen tekstil işi yaptığını ve geçimini bu şekilde sağladığını anlattı. 8 yıldır devam eden bir ilişkisi bulunduğunu belirten Ayanoğlu, bu nedenle dosyadaki suçlamaların gerçekle bağdaşmadığını savundu.

"ASLA UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Dosyada "kaktüs21" kod adlı gizli tanığın beyanları da Ayanoğlu'na soruldu. Cansel Ayanoğlu, gizli tanığın ileri sürdüğü iddiaları kesin bir dille reddederek, "Asla uyuşturucu kullanmadım. Tanınan biri olduğum için bu tür uyuşturucu ve eskortluk suçlamalarına maruz kalıyorum" dedi.

"BENİM TEK BAĞIMLILIĞIM ESTETİK"

İfadesinde çevresinde uyuşturucu kullanan ya da temin eden herhangi bir kişi bulunmadığını söyleyen Ayanoğlu, "Benim tek bağımlılığım estetik" ifadesini kullandı. Sık sık estetik işlem yaptırdığını belirten Ayanoğlu, hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.