B.T.A.'nın daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıf ortasında torpil patlattığı ve disiplin kurulu kararıyla okuldan atıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli B.T.A., Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına özenerek mesajları arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla gönderdiğini savundu.

Fener Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki B.T.A., sınıf grubuna gönderdiği tehdit içerikli fotoğraf ile mesajlarla öğrenci ve velileri dehşete düşürdü. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi bulunan genç, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ev araması sırasındaki ön görüşmede polis ekiplerine ifade veren B.T.A. , Şanlıurfa Siverek ile Kahramanmaraş'taki saldırılara özenerek hazırladığı mesajları "arkadaşlarına şaka yapmak" amacıyla gönderdiğini savundu. Odasında ele geçirilen kurusıkı tabanca mermilerini köyden "hatıra" amacıyla getirdiğini ileri süren şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayın geçmişi şüphelinin önceki vukuatlarını gün yüzüne çıkardı. B.T.A.'nın daha önce eğitim gördüğü Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıf ortasında torpil patlattığı belirlendi. Disiplin kurulu kararıyla okuldan atılan öğrencinin kaydının Fener Anadolu Lisesi'ne alındığı anlaşıldı.

NE OLMUŞTU

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski öğrencisi Ömer Ket (19) önceki gün okulu silahla basıp 16 kişiyi yaralamış, ardından da intihar etmişti.

Türkiye bu olayın sarsıntısını yaşarken dün Kahramanmaraş'tan şok edici bir haber daha geldi. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin 5 silah 7 şarjörle gerçekleştirdiği saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandı. Saldırgan İsa Aras Mersinli intihar etti.