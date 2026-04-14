CANLI YAYIN
Geri

FETÖ’nün muavenet ağına operasyon: 43 gözaltı

Mersin merkezli 9 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı; örgüt üyelerinin “Signal” üzerinden haberleştiği, “muavenet” adı altında para topladığı ve bu paraların bağlantılı hesaplar üzerinden dağıtıldığı tespit edildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mersin merkezli 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin, "Signal" uygulaması üzerinden haberleşerek "muavenet" adı altında para topladığı ve bu paraları örgüte aktardığı belirlendi.
  • Gözaltına alınanlar, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanı" suçlamalarıyla soruşturulmaktadır.
  • Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki emniyet mensupları, askeri personel ile farklı meslek gruplarından kişiler bulunmaktadır.
  • Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 101 bin 150 lira nakit para ve 2 adet 1 dolar ele geçirildi.

Mersin merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 50 şüphelinin örgütle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu kişilerden bir kısmının yurt dışında, bir kısmının ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

9 ilde FETÖ operasyonu: şifreli iletişim ve para ağı deşifre edildi (Fotoğraf: ARŞİV - Anadolu Ajansı)

"SIGNAL" ÜZERİNDEN İRTİBAT KURDULAR
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, örgüt mensubu H.K.'nın "Signal" uygulaması üzerinden yurt dışındaki diğer örgüt üyeleriyle iletişim sağladığı belirlendi.

"MUAVENET" ADI ALTINDA PARA TOPLADILAR
H.K.'nın 2017-2025 yılları arasında "Yusuf ve Yusuf aileleri" olarak tabir edilen kişilerden "muavenet" adı altında para topladığı tespit edildi.

PARA AKIŞI ORGANİZE EDİLDİ
Toplanan paraların, örgütle bağlantılı kişiler adına açılan hesaplar üzerinden dağıtımının organize edildiği belirlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Mersin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla, Erzurum ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet" ve "örgüte yardım" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA FARKLI MESLEK GRUPLARI VAR
Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevde bulunan emniyet mensupları, askeri personel, öğretmen, mühendis, hemşire, Kur'an kursu öğreticisi ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.

DİJİTAL MATERYAL VE NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 46 cep telefonu, 8 HDD, 7 flash bellek, 8 bilgisayar, 5 tablet, 7 hafıza kartı ve 1 e-imza kartı ile 101 bin 150 lira nakit para ve 2 adet 1 dolar ele geçirildi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler