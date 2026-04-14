ŞÜPHELİLER ARASINDA FARKLI MESLEK GRUPLARI VAR Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevde bulunan emniyet mensupları, askeri personel, öğretmen, mühendis, hemşire, Kur'an kursu öğreticisi ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.

DİJİTAL MATERYAL VE NAKİT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 46 cep telefonu, 8 HDD, 7 flash bellek, 8 bilgisayar, 5 tablet, 7 hafıza kartı ve 1 e-imza kartı ile 101 bin 150 lira nakit para ve 2 adet 1 dolar ele geçirildi.