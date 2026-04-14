Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaralılardan bir öğretmende kalıcı hasar endişesi olduğunu açıklamış.

Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi olmak üzere 16 kişi yaralanmış, saldırgan intihar etmiş.

Saldırgan Ömer Ket, sosyal medyadan 'Bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak' ve 'Hepinizi yok edeceğim' şeklinde tehditler paylaşmış.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen Ömer Ket, saldırıdan bir gün önce okul müdürünün şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılmış.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski okuluna düzenlediği silahlı saldırıda 16 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden Ömer Ket'in, katliamdan sadece gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

MÜDÜRE KİN

Sabah gazetesinin haberine göre, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi yönetimine yönelik sosyal medya üzerinden açık katliam tehditleri savuran saldırgan, okul müdürünün şikayeti üzerine yakalandı ancak kısa süre sonra serbest kaldı. Devamsızlık yüzünden sınıfta kalmasını hazmedemeyen saldırganın, eğitim hayatının sona ermesinden okul müdürünü sorumlu tuttuğu anlaşıldı.

İHMALİN BÖYLESİ

Sosyal medya hesapları üzerinden okul yönetimi ile öğrencileri hedef alan Ömer Ket, "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak" ile "Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim" şeklinde mesajlar paylaştı. Tehditlerin ardından harekete geçen okul müdürü şikayetçi oldu. Şikayet üzerine saldırıdan önceki gün gözaltına alınan Ket, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ket, serbest bırakılmasının ertesi gününde okula giderek 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisini av tüfeğiyle yaraladı, ardından intihar etti.

4 GÖREVLİYE UZAKLAŞTIRMA

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ayrıca saldırının ardından 2 ilçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisinin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denilmişti.

KALICI HASAR ENDİŞESİ

Yaşanan dehşet verici olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Saldırıda yaralanan 16 kişinin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Bakan Tekin, "Yaralılarımızdan sadece bir öğretmenin hayati tehlikesi olmamakla birlikte, yaşamını sürdürebilecek kalıcı bir hasar olabilir diye endişemiz var." dedi.

BAZI OKULLARDA POLİS NÖBETTE

Sürecin İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Tekin, olaydan haberdar olur olmaz bölgeye en yetkili isimleri sevk ettiklerini kaydetti. İki genel müdürün sahada bulunduğunu vurgulayan Tekin, "Soruşturma dediğimiz şey; konuda yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir ama soruşturma bitmeden kimseyi zan altında bırakmamak gerekir. Her şey soruşturma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Okullardaki güvenlik önlemlerine değinen Bakan Tekin, her dönem başında İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa risk değerlendirmesi yaptıklarını hatırlattı. Gerekli tedbirlerin alındığını belirten Tekin, okulların güvenlik açısından sınıflandırıldığını, bazı eğitim kurumlarında polis ekiplerinin görev yaptığını sözlerine ekledi.