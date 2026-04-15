CHP'den istifa eden Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'ye kabul edildi.

Yerel yönetimlerde hizmet odaklı siyaseti tercih eden belediye başkanları, AK Parti çatısı altında buluşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Kumbul'a AK Parti rozetini bizzat takarak tebriklerini iletti.

67. KATILIM

Gerçekleşen son katılımlarla birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında AK Parti'ye geçiş yapan toplam belediye sayısı 67'ye ulaştı.

YENİ ROZETLER YOLDA

Siyasi kulislerde, hizmet odaklı siyaseti tercih eden diğer yerel yöneticilerin katılımlarının önümüzdeki günlerde peyderpey süreceği ifade ediliyor.