CANLI YAYIN
Geri

AK belediyeciliğe bir rozet daha: Serik Belediye Başkanı Kumbul AK Parti’ye katıldı

CHP’den istifa eden Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul AK Parti saflarına katıldı. Kumbul’un rozetini Başkan Erdoğan taktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK belediyeciliğe bir rozet daha: Serik Belediye Başkanı Kumbul AK Parti’ye katıldı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP'den istifa eden Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'ye kabul edildi.
  • 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında AK Parti'ye geçiş yapan toplam belediye sayısı 67'ye ulaştı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Kumbul'a AK Parti rozetini bizzat taktı.
  • Siyasi kulislerde diğer yerel yöneticilerin katılımlarının önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtiliyor.

Yerel yönetimlerde hizmet odaklı siyaseti tercih eden belediye başkanları, AK Parti çatısı altında buluşmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul resmen AK Parti'ye geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Kumbul'a AK Parti rozetini bizzat takarak tebriklerini iletti.

AK belediyeciliğe bir rozet daha: Serik Belediye Başkanı Kumbul AK Parti’ye katıldı-1

67. KATILIM

Gerçekleşen son katılımlarla birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında AK Parti'ye geçiş yapan toplam belediye sayısı 67'ye ulaştı.

YENİ ROZETLER YOLDA

Siyasi kulislerde, hizmet odaklı siyaseti tercih eden diğer yerel yöneticilerin katılımlarının önümüzdeki günlerde peyderpey süreceği ifade ediliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin mesaj: Sonuna kadar gidilecek
SONRAKİ HABER

"Sonuna kadar gidilecek"

 CHP'li Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu Heval Savaş Kaya'ya kooperatif soruşturmasında bir tutuklama daha!
ÖNCEKİ HABER

Soyer bir kez daha tutuklandı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler