Erdoğan'ın açıklaması, 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılması planlanan seçimlerin normal takviminde gerçekleşeceğine işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından bir gazetecinin seçim tarihiyle ilgili sorusunu cevapladı.

Gazeteci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerin zamanında yapılacağına dair açıklamalarını hatırlatarak, bu ifadeden 14 Mayıs 2028 tarihinin mi anlaşılması gerektiğini yoksa kendisinin yeniden aday olabilmesi için farklı bir formülün mü gündemde olduğunu sordu. Başkan Erdoğan bu soruya "aynen, zamanında" şeklinde kısa ve net cevap vererek, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı ve seçimlerin normal takviminde işleyeceğini vurguladı.

Gazetecinin "Devlet Bey bir beyanda bulundular. 'Seçim zamanında yapılacak.' Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız? Yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir formül mü var?" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan, "Aynen öyle, zamanında." cevabını verdi.

Başkan Erdoğan'dan seçim tarihi sorusuna yanıt

Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. Bahçeli konuya ilişkin, "Ara seçim yok, seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazımdır" demişti.

