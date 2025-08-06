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Milyonluk "yol ve kiralık araç" vurgunu! 2 iddianame daha kabul edildi: İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için istenen ceza belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de “iş makinesi ve araç kiralama” ile “asfalt kaplaması, yol-inşaat bakım onarım” işlerinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili iki iddianame kabul edildi. Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından 3’er yıldan 14’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Milyonluk "yol ve kiralık araç" vurgunu! 2 iddianame daha kabul edildi: İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için istenen ceza belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi" soruşturmaları kapsamında, 100 şüpheli hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameler kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi görevleri kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü görevleri kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı"na yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş KayaEski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLARI TARİH BELLİ OLDU
Edimin ifasına fesat karıştırmak suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla haklarında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 şüpheli 24 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

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"ASFALT KAPLAMASI VE YOL-İNŞAAT BAKIM ONARIM YENİLEME İŞİ" SORUŞTURMASI
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının "Ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme yapılması" işlerine yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame ise İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarından haklarında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilen, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 şüpheli 25 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 şüpheli hakkında iştirak halinde ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçlarından hazırlanan iddianame daha önce kabul edilmiş, 45'er yıla kadar hapis cezası istenen şüphelilerin 19 Eylül'de İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı öğrenilmişti.

TAKVİM.COM.TR VURGUNU YAZMIŞTI
Takvim.com.tr İZBETON'daki "araç kiralama ihaleleri" ve "yol yapım" işi adı altında yapılan vurgunu yazmıştı. (İhaleleri tek tek deşifre ederek kamu zararının "İZ"ini sürdüğümüz haberin detayları için tıklayınız.)

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OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık, "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme" ile "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" işlerine yönelik hazırladığı 2 iddianameyi İzmir Asliye Ceza Mahkemesine sunmuş, soruşturma kapsamında 50 tutuklunun tahliye kararına itiraz edilmiş, itiraz reddedilmişti.

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