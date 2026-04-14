CHP medyası Halk TV, hafta sonu Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nda, 8 ilden temsilci davet edilmesine rağmen salonun dolmadığını öne sürdü. Haberde, salonun siyah perdelerle küçültüldüğü ve boş koltukların gizlendiği iddia edildi.
Ancak sosyal medyada servis edilen bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.
AK PARTİ'DEN NET YANIT: "TRAJİKOMİK BİR ALGI"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:
"10-11-12 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nın, kapanış konuşmasını yaptığım ve ardından müzakereleri gerçekleştirdiğimiz sırada ortaya çıkan görüntüler üzerinden atılan iddialar, gerçeklikle bağdaşmayan trajikomik bir algı çalışmasından ibarettir."
"SALON DÜZENİ PROGRAMIN NİTELİĞİNE GÖREYDİ"
Toplantının kapsamına dikkat çeken Büyükgümüş, şu bilgileri paylaştı:
"Söz konusu toplantı; katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenmiş, yalnızca bölge içerisinde yer alan sekiz ilimizin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığı istişare programıdır. Bu çerçevede salon düzeni de toplantının niteliğine uygun şekilde planlanmıştır."
GERÇEK TABLOYU İFŞA ETTİ
Aynı gün aynı salonda yapılan başka bir programa dikkat çeken Büyükgümüş, iddiaları şu sözlerle çürüttü:
"Aynı gün, aynı salonda, iki saat sonra gerçekleştirilen ve yalnızca Kayseri'deki mahalle başkanlarımızın katıldığı programda ortaya çıkan tablo, tüm gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır."
"GAZETECİLİK BU DEĞİL"
Açıklamasında medya eleştirisi de yapan Büyükgümüş, şunları söyledi:
"Gazeteciliğin temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Gerçekleri araştırmadan, bağlamından koparılmış görüntüler üzerinden algı üretmek; ne basın etiğiyle ne de kamu sorumluluğuyla bağdaşır. Hakikat ortadadır. Yorum ise kamuoyunun takdirindedir."
YALAN HABER TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Halk TV'nin servis ettiği görüntülerle başlatılan "boş salon" tartışması, yapılan açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, görüntülerin bağlamından koparıldığını savunarak tepki gösterdi.