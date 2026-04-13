Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin Türkiye siyaseti üzerindeki olumsuz etkilerine ve parti içindeki skandallara dikkat çekti. Özgür Özel'in kadınlar ve millet için faydalı bir iş yapmak istiyorsa enerjisini bakanlık isimlerini değiştirmeye değil, parti içindeki pislikleri temizlemeye harcaması gerektiğini vurguladı.

"KANSER HÜCRESİ GİBİ SARAN SKANDALLARLA MEŞGUL OLUN"

CHP'nin mevcut yönetimini sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, partinin suç örgütlerinin güdümünden kurtulamadığını belirtti. Başkan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun." dedi.

"YOLSUZLUKLARDAN ARINMA BAŞKANLIĞI KURSUNLAR"

Ayrıca Başkan Erdoğan, CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" tavsiyesini hatırlatarak Özgür Özel'e şu öneride bulundu: İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu'nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz' diye övünen CHP'nin mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."