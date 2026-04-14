Hacı adaylarının heyecanla beklediği kutsal topraklara yapılacak olan yolculuk, bölgesel gerilimlerin gölgesinde ilk kafilenin 18 Nisan'da yola çıkmasıyla başlayacak. 2026 hac organizasyonunun dönüş yolculukları 25 Haziran'da tamamlanacak.



Suudi Arabistan yetkilileri, ABD-İran gerilimi nedeniyle hac bölgelerinde ek askeri ve teknolojik güvenlik önlemleri aldı. (Haberin fotoğrafları Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

HAC YOLU PROJESİ



Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre; bölgede süren ABD ile İran arasındaki geriliminin hac ibadetine olabilecek etkileri için ise gerekli önlemler hem Suudi yetkililer hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alındı.







Başkanlık, bu kapsamda hacı adaylarına her yıl sağlanan "kesintisiz ücret iade garantisini" bu yıl da sunacak. Başkanlık tarafından alınan kararlarda savaş, doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle ibadetin engellenmesi halinde hacı adaylarına yaptığı ödemeler iade edilecek. Öte yandan Suudi yetkililer, bölgedeki gerilime rağmen hac bölgelerinin "siyaset üstü ve güvenli bölge" statüsünü korumak için ek askeri ve teknolojik önlemler aldı. Özellikle drone tehditlerine karşı hava savunma sistemleriyle hac rotaları güçlendiriliyor.





Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr, konuya ilişkin "Mekke Yolu Projesi'yle hacılar Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlıca ulaşmalarını sağlayacak" dedi.