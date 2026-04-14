ABD-İran krizine karşı hac önlemi: Kutsal rotalar hava savunma sistemleriyle korunacak

Hacı adaylarını kutsal topraklara yolculuk heyecanı sardı. İlk kafile bu cumartesi yola çıkıyor. Haccın savaştan etkilenmemesi için önlemler alındı. Diyanet hacı adaylarına güvenlik riskiyle ibadetin engellenmesi halinde kesintisiz ücret iadesi garantisini verdi. Suudi Arabistan'da havalimanındaki prosedürleri kısaltarak otellere hızlı ulaşım sağlayacak.

  • 2026 hac organizasyonunda ilk kafile 18 Nisan'da yola çıkacak, dönüş yolculukları 25 Haziran'da tamamlanacak.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, savaş, doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle ibadetin engellenmesi halinde hacı adaylarına ücret iade garantisi verecek.
  • Suudi Arabistan yetkilileri, ABD-İran gerilimi nedeniyle hac bölgelerinde ek askeri ve teknolojik güvenlik önlemleri aldı.
  • Hac rotalarında özellikle drone tehditlerine karşı hava savunma sistemleri güçlendiriliyor.
  • Mekke Yolu Projesi kapsamında hacılar Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklama yerlerine ulaşacak.

Hacı adaylarının heyecanla beklediği kutsal topraklara yapılacak olan yolculuk, bölgesel gerilimlerin gölgesinde ilk kafilenin 18 Nisan'da yola çıkmasıyla başlayacak. 2026 hac organizasyonunun dönüş yolculukları 25 Haziran'da tamamlanacak.

Suudi Arabistan yetkilileri, ABD-İran gerilimi nedeniyle hac bölgelerinde ek askeri ve teknolojik güvenlik önlemleri aldı.
HAC YOLU PROJESİ

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre; bölgede süren ABD ile İran arasındaki geriliminin hac ibadetine olabilecek etkileri için ise gerekli önlemler hem Suudi yetkililer hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alındı.

Başkanlık, bu kapsamda hacı adaylarına her yıl sağlanan "kesintisiz ücret iade garantisini" bu yıl da sunacak. Başkanlık tarafından alınan kararlarda savaş, doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle ibadetin engellenmesi halinde hacı adaylarına yaptığı ödemeler iade edilecek. Öte yandan Suudi yetkililer, bölgedeki gerilime rağmen hac bölgelerinin "siyaset üstü ve güvenli bölge" statüsünü korumak için ek askeri ve teknolojik önlemler aldı. Özellikle drone tehditlerine karşı hava savunma sistemleriyle hac rotaları güçlendiriliyor.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr, konuya ilişkin "Mekke Yolu Projesi'yle hacılar Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlıca ulaşmalarını sağlayacak" dedi.

