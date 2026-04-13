"Gazze'de çocukların üzerine yağan bombaların hesabını veremeyenler; Batı Şeria'yı gasp eden, Lübnan'ı işgal eden, Suriye'nin egemenliğini tehdit eden ve İran'da gayrimeşru yollarla rejim mühendisliğine soyunan, çevre ülkelerin iç dengelerini bozmayı alışkanlık haline getiren bu anlayış; bölgeyi ateş çemberine çeviren saldırgan politikalarıyla insanlık vicdanında mahkûm olmuştur ve şimdi dikkatleri başka yöne çekmek için gürültü çıkarmaktadır.

Barışı çalan, güvenliği talan eden, insanlığın ortak değerlerini yağmalayan bu yaklaşım; sadece bir saldırganlık değil, aynı zamanda bir kleptokrasi ve ahlaki çöküştür. İsrail yönetimi, bölgesel barışı dinamitleyen, uluslararası hukuku ayaklar altına alan, istikrarsızlığı besleyen organize bir kriz odağına dönüşmüş durumdadır. Bu yapı, yalnızca Ortadoğu'nun değil bütün dünyanın huzurunu hedef almaktadır. Bütün bunların gölgesinde konuşan Netanyahu'nun sözleri, siyasetin değil, panik halinin ürünüdür." ifadelerinde bulundu.

TÜRK DEVLETİNİN İTİBARI HEDEF ALINDI

Netanyahu'nun ifadelerinin doğrudan Türk milletini ve devletin egemenlik haklarını hedef aldığını belirten Bahçeli, Türkiye'nin kirli propagandalarla yolundan döndürülemeyecek kadar köklü bir devlet olduğunu hatırlattı ve şu ifadelerde bulundu:

"Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin dirliğini ve düzenini düstur edinen, hiçbir zorluk ve odak karşısında eğilmeyen, bükülmeyen, değişmeyen tavizsiz duruşu çerçevesinde altını çiziyorum:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başıdır. O'na yöneltilen hayasız ve hadsiz dil, doğrudan doğruya Türk devletinin hükümranlık haklarına, Türk milletinin itibarına ve milli iradenin bizzat kendisine yöneltilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti; tarihi, devlet aklı ve köklü medeniyet birikimiyle bu tür kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya devam edecektir. Hiç kimse Türkiye'yi hedef alarak kendi suçlarını perdeleyemez, kendi karanlığını başkalarının üzerine yıkamaz.

Türkiye'yi hedef alan bu saldırgan üslubun gerisinde; siyonist terör örgütü elebaşının Türkiye'nin artan diplomatik ağırlığından, Sayın Cumhurbaşkanımızın mazlum coğrafyalar lehine yükselttiği hakikat sesinden ve Türkiye'nin milli birlik ekseninde güçlenen duruşundan duyduğu rahatsızlık vardır. Meselenin özü budur. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza dönük sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız'ın yanındayız. Devletimizin kudretine ve hürriyet üzerine inşa edilmiş duruşuna yönelen her sinsi ve hain operasyonun, tahriklerin, iftira ve tehditlerin ise karşısındayız."