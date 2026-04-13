Törende eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da hazır bulundu.

Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Türk siyasi tarihinin tanıklarından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da düzenlenen merasimle son yolculuğuna uğurlandı.

11 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden TBMM'nin 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi. Törende Cindoruk ailesini, iktidar ve muhalefet partilerinin liderleri ile devletin üst düzey temsilcileri yalnız bırakmadı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ile kızları kabul etti.