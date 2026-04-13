Türk siyasi tarihinin tanıklarından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da düzenlenen merasimle son yolculuğuna uğurlandı.
11 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden TBMM'nin 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi. Törende Cindoruk ailesini, iktidar ve muhalefet partilerinin liderleri ile devletin üst düzey temsilcileri yalnız bırakmadı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ile kızları kabul etti.
Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile siyaset dünyasından çok sayıda isim saf tuttu.
ZİNCİRLİKUYU'DA VEDA
Kılınan cenaze namazı sonrası Hüsamettin Cindoruk'un naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.
Cindoruk'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.