Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Cindoruk törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı
  • Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk 11 Nisan'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti.
  • Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.
  • Törende eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da hazır bulundu.
  • Cindoruk'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Türk siyasi tarihinin tanıklarından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da düzenlenen merasimle son yolculuğuna uğurlandı.

11 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden TBMM'nin 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi. Törende Cindoruk ailesini, iktidar ve muhalefet partilerinin liderleri ile devletin üst düzey temsilcileri yalnız bırakmadı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk ile kızları kabul etti.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Teşvikiye Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 5), Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (sağ 2), eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar (solda) ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 2) ile siyaset dünyasından isimler, Cindoruk'un ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı )

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile siyaset dünyasından çok sayıda isim saf tuttu.

ZİNCİRLİKUYU'DA VEDA

Kılınan cenaze namazı sonrası Hüsamettin Cindoruk'un naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Cindoruk'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazede mutlak butlan rüzgarı: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özeli pas geçtiCenazede mutlak butlan rüzgarı: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özeli pas geçti
Cenazede mutlak butlan rüzgarı: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i "pas" geçti

Cenazede mutlak butlan rüzgarı: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i "pas" geçti
