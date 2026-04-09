Kendisini "komedyen" olarak pazarlayan ancak mizah adı altında bu toprakların değerlerine kusmaktan başka mahareti olmayan Tuba Ulu, Osmanlı İmparatorluğu'nun en azametli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sergilediği rezillik sonrası adalete hesap verdi
Batı dünyasının bile "Muhteşem" ve "Büyük Türk" olarak andığı, 13 büyük seferin fatihi Kanuni Sultan Süleyman'a dil uzatma cüretini gösteren bar soytarısı Tuba Ulu, sergilediği stand-up gösterisinde "Süleyman bile F*ck Buddy'siyle evlendi" şeklinde aşağılık ve müstehcen ifadeler kullanmıştı.
ÖNCE GÖZALTI SONRA TAHLİYE
Ömrünü hayır ve hasenata adayan Hürrem Sultan üzerinden Kanuni Sultan Süleyman'a dil uzatan Tuba Ulu'nun tarihimize ve kutsallarımıza yönelik aleni küfrüne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sessiz kalmadı.
Ulu'nun ifadelerinin müstehcen olduğu ve milli-manevi değerleri kasten hedef aldığı tespit edilerek hakkında derhal soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tuba Ulu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
LAĞIMA KİLİT
Serbest bırakılan bar soytarısının sanal medya hesaplarına ise kilit vuruldu. Ulu'nun X (Twitter) hesabı ile YouTube kanalına, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Türkiye'den erişim engeli getirildi.
HİCİV Mİ HİCAP MI
Rezil ifadeleriyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Tuba Ulu, paçayı kurtarmak için "özür" tiyatrosuna soyundu.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "sadece güldürmek istediğini" ve "ayarın birileri için kaçmış olabileceğini" iddia ederek yaptığı saygısızlığı hafifletmeye çalıştı.
Hiciv ve mizah maskesinin arkasına saklanarak ecdada hakaret etmeyi "kusur" olarak nitelendiren Ulu, vicdanında çoktan mahkum olduğu Türk milletine yönelik açıklamasında, "Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin. Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum." dedi.