Kendisini "komedyen" olarak pazarlayan ancak mizah adı altında bu toprakların değerlerine kusmaktan başka mahareti olmayan Tuba Ulu, Osmanlı İmparatorluğu'nun en azametli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sergilediği rezillik sonrası adalete hesap verdi

HİCİV Mİ HİCAP MI

Rezil ifadeleriyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Tuba Ulu, paçayı kurtarmak için "özür" tiyatrosuna soyundu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "sadece güldürmek istediğini" ve "ayarın birileri için kaçmış olabileceğini" iddia ederek yaptığı saygısızlığı hafifletmeye çalıştı.

Hiciv ve mizah maskesinin arkasına saklanarak ecdada hakaret etmeyi "kusur" olarak nitelendiren Ulu, vicdanında çoktan mahkum olduğu Türk milletine yönelik açıklamasında, "Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin. Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum." dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566 tarihinde Zigetvar'da seferdeyken vefat etti. Sultan Süleyman, ʺKanuniʺ unvanının yanı sıra batıda ʺBüyük Türkʺ ve ʺMuhteşemʺ lakaplarıyla anıldı. (İnfografik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)