CANLI YAYIN
Geri

Bar soytarısı günah çıkardı | Kanuni ve Hürrem'e hakaret eden Tuba Ulu serbest

Bar köşelerinde stand-up adı altında şanlı ecdada küfreden Tuba Ulu, hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan üzerinden iğrenç ifadeler kullanan soytarının sanal hesaplarına erişim engeli getirildi. Ulu, açıklamasında adeta günah çıkararak “Fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan hakkında müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.
  • Tuba Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Tuba Ulu'nun X (Twitter) hesabı ve YouTube kanalına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Türkiye'den erişim engeli getirildi.
  • Tuba Ulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada sadece güldürmek istediğini belirterek istemeden kırdığı ve incittiği herkesten özür diledi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuba Ulu'nun ifadelerinin müstehcen olduğunu ve milli-manevi değerleri kasten hedef aldığını tespit etti.

Kendisini "komedyen" olarak pazarlayan ancak mizah adı altında bu toprakların değerlerine kusmaktan başka mahareti olmayan Tuba Ulu, Osmanlı İmparatorluğu'nun en azametli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sergilediği rezillik sonrası adalete hesap verdi

Batı dünyasının bile "Muhteşem" ve "Büyük Türk" olarak andığı, 13 büyük seferin fatihi Kanuni Sultan Süleyman'a dil uzatma cüretini gösteren bar soytarısı Tuba Ulu, sergilediği stand-up gösterisinde "Süleyman bile F*ck Buddy'siyle evlendi" şeklinde aşağılık ve müstehcen ifadeler kullanmıştı.

"Muhteşem" gözaltı

ÖNCE GÖZALTI SONRA TAHLİYE

Ömrünü hayır ve hasenata adayan Hürrem Sultan üzerinden Kanuni Sultan Süleyman'a dil uzatan Tuba Ulu'nun tarihimize ve kutsallarımıza yönelik aleni küfrüne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sessiz kalmadı.

Ulu'nun ifadelerinin müstehcen olduğu ve milli-manevi değerleri kasten hedef aldığı tespit edilerek hakkında derhal soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tuba Ulu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuba Ulu isimli komedyen Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı

LAĞIMA KİLİT

Serbest bırakılan bar soytarısının sanal medya hesaplarına ise kilit vuruldu. Ulu'nun X (Twitter) hesabı ile YouTube kanalına, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Türkiye'den erişim engeli getirildi.

HİCİV Mİ HİCAP MI

Rezil ifadeleriyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Tuba Ulu, paçayı kurtarmak için "özür" tiyatrosuna soyundu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "sadece güldürmek istediğini" ve "ayarın birileri için kaçmış olabileceğini" iddia ederek yaptığı saygısızlığı hafifletmeye çalıştı.

Hiciv ve mizah maskesinin arkasına saklanarak ecdada hakaret etmeyi "kusur" olarak nitelendiren Ulu, vicdanında çoktan mahkum olduğu Türk milletine yönelik açıklamasında, "Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin. Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum." dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566 tarihinde Zigetvar'da seferdeyken vefat etti. Sultan Süleyman, ʺKanuniʺ unvanının yanı sıra batıda ʺBüyük Türkʺ ve ʺMuhteşemʺ lakaplarıyla anıldı. (İnfografik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler