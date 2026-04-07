Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına ilişkin, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
AKKOYUNLU VE DEVECİ DE LİSTEDE
7 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda aralarında Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.
Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte 'başkan yardımcısı' unvanının yazdığı belirlendi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 21 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
GÖZALTINDAKİ İSİMLER
|AD SOYAD
|GÖREV
|FİLİZ DEVECİ
|BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
|NAZIM AKKOYUNLU
|KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
|BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU
|KENT A.Ş. MİMARI
|ÖZGÜR CEYLAN
|KENT A.Ş. MİMARI
|HAKAN YAVUZ
|YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ
|AHMET İŞMAN
|İŞ TAKİPÇİSİ
|VEYSEL KÖSE
|İŞ TAKİPÇİSİ
|CEYHAN HAN
|İŞ TAKİPÇİSİ
|BURÇİN ÇEVİK
|İŞ TAKİPÇİSİ
|YASİN KARABAŞ
|İŞ TAKİPÇİSİ
|ENGİN ARAZ
|MÜTEAHHİT
|SİNAN SARIOĞLU
|MÜTEAHHİT
|KADİR KARADAĞ
|MÜTEAHHİT
|UFUK GÜNDÜZ
|MÜTEAHHİT
|EYÜP MERİÇ
|MÜTEAHHİT
|MURAT ARMAĞAN
|MÜTEAHHİT
|HAKAN MANSIZ
|MÜTEAHHİT
|ERDEM ALKAN
|MÜTEAHHİT
|YILMAZ KOZAN
|MÜTEAHHİT
|MEHMET ATİLLA GÜNERİ
|MÜTEAHHİT