Üsküdar Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyede | İsim isim liste

CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. 7 Nisan'da İstanbul ve Yalova’da 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyede | İsim isim liste

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına ilişkin, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Üsküdar Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyede | İsim isim liste-2

AKKOYUNLU VE DEVECİ DE LİSTEDE

7 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda aralarında Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda valiz içerisinde 4 milyon 500 bin lira lira para, soğuk cüzdan ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte 'başkan yardımcısı' unvanının yazdığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 21 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

AD SOYADGÖREV
FİLİZ DEVECİBELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
NAZIM AKKOYUNLUKENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
BARKIN EGE TEKKÖKOĞLUKENT A.Ş. MİMARI
ÖZGÜR CEYLANKENT A.Ş. MİMARI
HAKAN YAVUZYAPI KONTROL SAHA ŞEFİ
AHMET İŞMANİŞ TAKİPÇİSİ
VEYSEL KÖSEİŞ TAKİPÇİSİ
CEYHAN HANİŞ TAKİPÇİSİ
BURÇİN ÇEVİKİŞ TAKİPÇİSİ
YASİN KARABAŞİŞ TAKİPÇİSİ
ENGİN ARAZMÜTEAHHİT
SİNAN SARIOĞLUMÜTEAHHİT
KADİR KARADAĞMÜTEAHHİT
UFUK GÜNDÜZMÜTEAHHİT
EYÜP MERİÇMÜTEAHHİT
MURAT ARMAĞANMÜTEAHHİT
HAKAN MANSIZMÜTEAHHİT
ERDEM ALKANMÜTEAHHİT
YILMAZ KOZANMÜTEAHHİT
MEHMET ATİLLA GÜNERİMÜTEAHHİT

CHPli Üsküdar Belediyesine operasyon! Kentaşta ver rüşveti al iskanı düzeni: Valizden milyonlar çıktı... Soğuk cüzdan bulundu
Üsküdarda rüşvet mavisi! CHP haraca bağladığı müteahhitleri renklere ayırdı | Bavuldan çıkan milyonlarda Ekosistem izi

CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
