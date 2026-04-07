İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda aralarında Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

AKKOYUNLU VE DEVECİ DE LİSTEDE

Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda valiz içerisinde 4 milyon 500 bin lira lira para, soğuk cüzdan ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte 'başkan yardımcısı' unvanının yazdığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 21 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

AD SOYAD GÖREV FİLİZ DEVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI NAZIM AKKOYUNLU KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU KENT A.Ş. MİMARI ÖZGÜR CEYLAN KENT A.Ş. MİMARI HAKAN YAVUZ YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ AHMET İŞMAN İŞ TAKİPÇİSİ VEYSEL KÖSE İŞ TAKİPÇİSİ CEYHAN HAN İŞ TAKİPÇİSİ BURÇİN ÇEVİK İŞ TAKİPÇİSİ YASİN KARABAŞ İŞ TAKİPÇİSİ ENGİN ARAZ MÜTEAHHİT SİNAN SARIOĞLU MÜTEAHHİT KADİR KARADAĞ MÜTEAHHİT UFUK GÜNDÜZ MÜTEAHHİT EYÜP MERİÇ MÜTEAHHİT MURAT ARMAĞAN MÜTEAHHİT HAKAN MANSIZ MÜTEAHHİT ERDEM ALKAN MÜTEAHHİT YILMAZ KOZAN MÜTEAHHİT MEHMET ATİLLA GÜNERİ MÜTEAHHİT