Yasa dışı bahis soruşturmasında kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasa dışı bahis” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından aranan MeritKing sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan, İspanya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iade talepnamesinin hazırlandığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini bildirildi. Fedlan Kılıçaslan'ın daha önce tüm mal varlıklarına, el konulmuştu.

  • MeritKing adlı yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan, hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında İspanya'da yakalandı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçaslan hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarından soruşturma yürütüyor.
  • Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iadesi için iade talepnamesi düzenlendi ve süreç başlatıldı.
  • Şüpheli, internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı ve bahis sitelerini teşvik ettiği gerekçesiyle aranıyordu.
  • Kılıçaslan'ın taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket paylarına, banka hesaplarına ve kripto para varlıklarına el konulmuştu.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'yasa dışı bahis' suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarılan MeritKing adlı sitenin sahibi Fedlan Kılıçaslan, İspanya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

FEDLAN KILIÇASLAN'IN İADESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI
Daha önce internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, bahis sitelerini teşvik ettiği gerekçesiyle "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından aranan Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalara başlandığı ve iade talepnamesi düzenlendiği belirtilerek, iade sürecinin takibinin titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirlenmişti.

Şüpheli hakkında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Ayrıca, şüphelinin taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulmuştu.

