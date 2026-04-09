Kılıçaslan'ın taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket paylarına, banka hesaplarına ve kripto para varlıklarına el konulmuştu.

Şüpheli, internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı ve bahis sitelerini teşvik ettiği gerekçesiyle aranıyordu.

Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iadesi için iade talepnamesi düzenlendi ve süreç başlatıldı.

FEDLAN KILIÇASLAN'IN İADESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI Daha önce internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, bahis sitelerini teşvik ettiği gerekçesiyle "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından aranan Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemler başlatıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalara başlandığı ve iade talepnamesi düzenlendiği belirtilerek, iade sürecinin takibinin titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirlenmişti.

Şüpheli hakkında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Ayrıca, şüphelinin taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulmuştu.