Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Saraçoğlu Mahallesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında gençlerle sohbet eden Başkan Erdoğan, mahalledeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Erdoğan'ı karşısında gören gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Miniklere de özel ilgi gösteren Erdoğan, çocuklara harçlık verdi.

Mahalledeki kafe ve iş yerlerini de ziyaret eden Başkan Erdoğan, çalışanlarla sohbet etti.

Erdoğan'a ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.