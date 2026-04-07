RTÜK'ten yayın kuruluşlarına İstanbul'daki saldırıya yönelik uyarı

RTÜK'ten İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önündei İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bögede polise yapılan saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarı geldi. RTÜK'ten yapılan açıklamada bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edildiği belirtilirken "Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • RTÜK, İstanbul Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen olaylara ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • RTÜK, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığını tespit etti.
  • Yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaması istendi.
  • Sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen olaylara ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.

Saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar, Fotoğraflar: Reuters, İHA

"İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

RTÜK'ün NSosyal hesabındaki paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."

Leventte alçak saldırı: 2 polis yaralandı 1 terörist öldürüldü 2si yakalandı

Polisin teröristi ayağından vurduğu görüntüler ortaya çıktı
