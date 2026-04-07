"İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

RTÜK'ün NSosyal hesabındaki paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."