Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün deşifre edilmesine yönelik kapsamlı çalışma yürüttü. İfade ve teşhislerde adları geçen, ankesörlü sabit hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüpheliler mercek altına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren, ankesörlü hatlar üzerinden gizli iletişim kuran hücresine yönelik İzmir merkezli iki ayrı operasyon düzenlendi. Emniyet ve jandarma birimlerinin ortak kararlılıkla yürüttüğü baskınlarda toplam 29 örgüt şüphelisi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MAHREM YAPILANMAYA KISKAÇ

Örgütün gizli faaliyetlerini sürdürmeye çalışan mahrem yapılanmasına yönelik ikinci dalga operasyon bugün İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. FETÖ/PDY hiyerarşisi içinde bulundukları saptanan 11 şüpheliye yönelik düzenlenen baskınlarda 10 FETÖ'cü daha yakalandı.

İki operasyonda firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyonlar kesintisiz sürüyor.

SINAV HIRSIZLARINA OPERASYON

Devlete sızmak amacıyla milyonlarca gencin hakkını gasp eden Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının sınav hırsızlıkları da cezasız kalmıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 2012 KPSS ile adli ve idari hakim-savcı sınavlarındaki usulsüzlükleri aydınlatmak amacıyla yeni adım attı. Soruları çalarak örgüt üyelerine dağıtan, şifreli iletişim ağı ByLock kullanan 16 FETÖ mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor.

Terör örgütüne yönelik yürütülen titiz soruşturmalar, şüphelilerin karanlık bağlantılarını gözler önüne serdi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 örgüt üyesinin, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirdikleri soruları kendi aralarında dağıttıkları belirlendi. Örgüt mensuplarının bu soruları alarak, devlete sızmak amacıyla oluşturulan "mahrem" nitelikteki çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin örgüt üyeliği, iltisak ve irtibatlarına dair çok sayıda delil dosyaya eklendi.

Operasyonun hedefindeki isimlerin profilleri, örgütün devletin kritik kurumlarına nasıl sızmaya çalıştığını gösteriyor. Gözaltı listesinde bulunan şüphelilerin tamamı daha önce meslekten ihraç edilen kişilerden oluşuyor. Aralarında sivil şahısların yanı sıra eski hakim ve savcılar, vergi müfettişleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli bulunuyor. Emniyet güçleri, belirlenen adreslerdeki yakalama ve arama faaliyetlerini sürdürüyor.