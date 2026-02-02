CHP'li Muhittin Böcek’in sevgilisi çaycılıktan memurluğa terfi etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; tutuklu CHP'li Muhittin Böcek 'in sevgilisi Melek K.'nin, 2013'te belediyede çaycı olarak işe başladığı, 2023'te ise devlet memuru statüsünde kadroya alındığı ifade edildi.

Muhittin Böcek'in sevgilisi ve hediye ettiği saat (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



ÇAYCI OLARAK BAŞLADI EĞİTİM YÖNETİCİSİ OLDU



İddianameye göre, Böcek'in otomobil ve lüks marka kol saati hediye ettiği sevgilisi Melek K.'nin 2013'te Konyaaltı Belediyesi'nde işçi statüsünde çaycı olarak çalışmaya başladığı, 2014'te Özel Kalem'de büro personeli statüsüne geçtiği, 2019-2022 yılları arasında Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı'nda (KONTEV) eğitim yöneticisi olarak görev yaptığı, 2022 itibarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde aynı pozisyonunda aktif kaydı bulunduğu ifade edildi.