Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin Bornova Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı.

YALIM'IN ŞİRKETİNDEN BELEDİYE KADROSUNA



AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bu kişinin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yakın arkadaşı olduğunu öne sürdü. Başkan olmadan önce Yalım'ın şirketinde çalışan personelin, seçimden 18 gün sonra Uşak Belediyesi'nde işe alındığı, tartışmaların ardından kadrosunun Bornova'ya nakledildiği belirtildi.



BANKAMATİK MEMURU OPERASYON GÜNÜ KOVULDU

Söz konusu personelin belediyeye hiç gitmeden "bankamatik memuru" olarak yüksek maaş aldığını belirten Kaya, gözaltı kararının çıktığı 27 Mart 2026'da bu kişinin Bornova Belediyesi Personel A.Ş.'deki iş akdinin apar topar feshedildiğini kaydetti. Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Ortada hiçbir şekilde izahı mümkün olamayacak bir tablo, açık bir kayırma düzeni var. Bu tablo, CHP'li belediyelerde kamu yönetimi anlayışının nasıl yozlaştığını gösteren ibretlik bir örnektir. İzmir'in kaynaklarını kişisel ve çetrefilli ilişkilere tahsis eden, İzmir'in belediyelerini "Yakın arkadaşlar matinesi"ne çeviren bu zihniyet, tek kelimeyle İzmir'e ihanet etmektedir."

(Ertan GÜRCANER / SABAH)