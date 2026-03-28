CHP'li Özkan Yalım'ın arkadaşı Bornova Belediyesi’nin bankamatik personeli çıktı

"Liyakat" sözünü dilinden düşürmeyen CHP'li belediyelerdeki yozlaşma, Uşak'taki yolsuzluk operasyonunun ucu İzmir'e dokununca bir kez daha tescillendi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kirli rant ağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir ismin, Bornova Belediyesi’nde hiç işe gitmeden maaş alan bir "bankamatik memuru" olduğu saptandı. AK Partili Mahmut Atilla Kaya, yolsuzluk dalgasının vurduğu gün Bornova Belediyesi’nin bu kişiyi apar topar işten çıkararak suçunu örtbas etmeye çalıştığını belgeleriyle ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin Bornova Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı.

YALIM'IN ŞİRKETİNDEN BELEDİYE KADROSUNA


AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bu kişinin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yakın arkadaşı olduğunu öne sürdü. Başkan olmadan önce Yalım'ın şirketinde çalışan personelin, seçimden 18 gün sonra Uşak Belediyesi'nde işe alındığı, tartışmaların ardından kadrosunun Bornova'ya nakledildiği belirtildi.

BANKAMATİK MEMURU OPERASYON GÜNÜ KOVULDU

Söz konusu personelin belediyeye hiç gitmeden "bankamatik memuru" olarak yüksek maaş aldığını belirten Kaya, gözaltı kararının çıktığı 27 Mart 2026'da bu kişinin Bornova Belediyesi Personel A.Ş.'deki iş akdinin apar topar feshedildiğini kaydetti. Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Ortada hiçbir şekilde izahı mümkün olamayacak bir tablo, açık bir kayırma düzeni var. Bu tablo, CHP'li belediyelerde kamu yönetimi anlayışının nasıl yozlaştığını gösteren ibretlik bir örnektir. İzmir'in kaynaklarını kişisel ve çetrefilli ilişkilere tahsis eden, İzmir'in belediyelerini "Yakın arkadaşlar matinesi"ne çeviren bu zihniyet, tek kelimeyle İzmir'e ihanet etmektedir."

(Ertan GÜRCANER / SABAH)

