Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Bornova Belediye Başkanı CHP'li Ömer Eşki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen A.A.'yı 5 ay boyunca tek gün çalışmadan belediyede maaşa bağladı.

Bornova'da toprak döküm işini yürüten Tanju Ceviz'in balya balya paralar ve külçe altınlarla verdiği pozlar ortaya çıktı.

Laka Köyü'ndeki derelere kontrolsüz ve kayıtdışı biçimde binlerce kamyonla toprak ve atık döküldüğü, bu işte milyarların döndüğü iddia ediliyor.

Tanju Ceviz'in önceki CHP Milletvekili Özcan Purçu'nun danışmanı olduğu ve babasının CHP Belediye Meclis üyesi olduğu belirtildi.

Ömer Eşki, kamu zararını cebinden ödeyeceğini açıklayarak skandalı geçiştirmeye çalıştı.

Bornova Belediye Başkanı CHP'li Ömer Eşki, Uşak Belediye Başkanı'nın sevgilisini 5 ay boyunca tek gün çalışmadan belediyede maaşa bağlamasının ardından, şimdi de milyarlık "toprak döküm" rantıyla gündeme geldi. CHP'li Ömer Ekli ve Özkan Yalım (Fotoğraf Sosyal Medyadan alınmıştır) YALIM'IN SEVGİLİSİNİ MAAŞA BAĞLADI

Skandalın ilk perdesi, iki CHP'li başkan arasındaki "özel" rica trafiğiyle açıldı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "ricasını" kırmayan Ömer Eşki, Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen A.A.'yı belediyede işe aldı. 5 ay boyunca Bornova Belediyesi'ne uğramadan "bankamatik memuru" olarak maaş alan şahsın işine, operasyon günü jet hızıyla son verildi. Özkan Yalımın sevgilisi Aslıhan Aksoy’un Bornova Belediyesi’nde işe yerleştirilmesine soruşturma! Eşki, kamu zararını "cebimden ödeyeceğim" diyerek skandalı geçiştirmeye çalıştı. BALYA BALYA PARALAR VE ALTINLI POZLAR

İkinci skandal ise çok daha büyük bir rantın işareti. Bornova'da toprak döküm işini yürüten ve CHP'li isimlerle yakınlığı bilinen Tanju Ceviz'in balya balya paralar ve külçe altınlarla verdiği pozlar medyaya düştü. Bornova'daki "toprak döküm" vurgununun sembolü olan bu fotoğraf, İstanbul'daki Ekosistem merkezli döküm rantının bir benzerinin İzmir'de kurulduğunu akıllara getirdi.

Tanju Ceviz'in paraların üstüne yattığı fotoğraf İSTANBUL'DAKİ GİBİ SİSTEM Mİ VAR?

Meseleyi gündeme getiren Sabah Yazarı Mahmut Övür, "Sadece Laka Köyü'deki derelere boca edilen toprak ve atık işinde milyarların döndüğünden söz ediliyor. Bu paralar kimlere gidiyor, kimler zenginleşiyor ya da tıpkı İstanbul'daki gibi İzmir'de de siyasetin finansmanı adına kurulan bir "sistem" mi var?" sorusunu sordu. Övür "İzmir'de toprak döküm skandalı" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da duruşması devam eden "İmamoğlu Suç Örgütü" davasında onlarca "yolsuzluk" ve "irtikâp" örneği var. Çarpıcılık açısından ilk sırayı işadamı Ali Nuhoğlu'nun Boğaz'a nazır üç villayı İmamoğlu'nun şirketine 15 milyon TL'ye vermesi alsa da, büyüklük açısından ikinci sırada hiç kuşkusuz İmamoğlu'nun patronluğunda Fatih Keleş-Murat Gülibrahimoğlu ortaklığında yürütülen toprak döküm vurgunu var.

Kayıtdışılığın tipik örneği "toprak döküm" meselesi İstanbul gibi büyük kentlerin en temel soygun alanı ve en önemli sorunu. Bu işi kurallara uyarak ve çevreci bir yaklaşımla yapanlar da var, İstanbul örneğinde olduğu gibi sadece rant için yapanlar da.

Dönün İzmir'e bakın, durum orada da farklı değil. Çok değil bir yıl önce bugünlerde Uşak Belediyesi'ndeki seks skandalı nedeniyle gündeme gelen İzmir'in Bornova Belediyesi'nin toprak döküm işiyle ilgili bir kişinin skandal bir fotoğrafı medyada yer aldı.

Şu fotoğrafa bir bakın...