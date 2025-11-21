Bornova Belediye Başkanı CHP'li Ömer Eşki, Uşak Belediye Başkanı'nın sevgilisini 5 ay boyunca tek gün çalışmadan belediyede maaşa bağlamasının ardından, şimdi de milyarlık "toprak döküm" rantıyla gündeme geldi.
YALIM'IN SEVGİLİSİNİ MAAŞA BAĞLADI
Skandalın ilk perdesi, iki CHP'li başkan arasındaki "özel" rica trafiğiyle açıldı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "ricasını" kırmayan Ömer Eşki, Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen A.A.'yı belediyede işe aldı. 5 ay boyunca Bornova Belediyesi'ne uğramadan "bankamatik memuru" olarak maaş alan şahsın işine, operasyon günü jet hızıyla son verildi.
Eşki, kamu zararını "cebimden ödeyeceğim" diyerek skandalı geçiştirmeye çalıştı.
BALYA BALYA PARALAR VE ALTINLI POZLAR
İkinci skandal ise çok daha büyük bir rantın işareti. Bornova'da toprak döküm işini yürüten ve CHP'li isimlerle yakınlığı bilinen Tanju Ceviz'in balya balya paralar ve külçe altınlarla verdiği pozlar medyaya düştü. Bornova'daki "toprak döküm" vurgununun sembolü olan bu fotoğraf, İstanbul'daki Ekosistem merkezli döküm rantının bir benzerinin İzmir'de kurulduğunu akıllara getirdi.
İSTANBUL'DAKİ GİBİ SİSTEM Mİ VAR?
Meseleyi gündeme getiren Sabah Yazarı Mahmut Övür, "Sadece Laka Köyü'deki derelere boca edilen toprak ve atık işinde milyarların döndüğünden söz ediliyor. Bu paralar kimlere gidiyor, kimler zenginleşiyor ya da tıpkı İstanbul'daki gibi İzmir'de de siyasetin finansmanı adına kurulan bir "sistem" mi var?" sorusunu sordu.
Övür "İzmir'de toprak döküm skandalı" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da duruşması devam eden "İmamoğlu Suç Örgütü" davasında onlarca "yolsuzluk" ve "irtikâp" örneği var. Çarpıcılık açısından ilk sırayı işadamı Ali Nuhoğlu'nun Boğaz'a nazır üç villayı İmamoğlu'nun şirketine 15 milyon TL'ye vermesi alsa da, büyüklük açısından ikinci sırada hiç kuşkusuz İmamoğlu'nun patronluğunda Fatih Keleş-Murat Gülibrahimoğlu ortaklığında yürütülen toprak döküm vurgunu var.
Kayıtdışılığın tipik örneği "toprak döküm" meselesi İstanbul gibi büyük kentlerin en temel soygun alanı ve en önemli sorunu. Bu işi kurallara uyarak ve çevreci bir yaklaşımla yapanlar da var, İstanbul örneğinde olduğu gibi sadece rant için yapanlar da.
Dönün İzmir'e bakın, durum orada da farklı değil. Çok değil bir yıl önce bugünlerde Uşak Belediyesi'ndeki seks skandalı nedeniyle gündeme gelen İzmir'in Bornova Belediyesi'nin toprak döküm işiyle ilgili bir kişinin skandal bir fotoğrafı medyada yer aldı.
Şu fotoğrafa bir bakın...
Tarih 13 Kasım 2024... Bornova'da Nerman Hafriyat adına çalışan Tanju Ceviz, balya balya paralar ve külçe altınlarla poz veriyor. Bu fotoğraf aslında daha sonra İstanbul'da patlayan toprak döküm vurgununun bir işareti gibi. Ama ne yazık ki bu işareti o tarihte kimse almadı ve Bornova'da toprak döküm işi de bugüne kadar hiç sorgulanmadı.
Sorgulansaydı bir önceki CHP Milletvekili Özcan Purçu'nun danışmanı olan, babası da CHP Belediye Meclis üyesi olan Tanju Ceviz'in içinde yer aldığı toprak döküm meselesi ele alınır, işin rant ve çevreyi mahveden vahşi döküm boyutu engellenirdi.
Sorgulansaydı kontrolsüz ve kayıtdışı bir biçimde binlerce kamyonun Laka Köyü'ndeki uçuruma toprak döktüğü ortaya çıkar, daha önemlisi aklınıza gelen her türlü atığın doğaya boca edilmesine izin verilmezdi.
Yarım saatte gidip gelinen bu bölgenin neden tercih edildiği, Seferihisar'daki yasal toprak döküm alanına neden gidilmediği çok daha iyi anlaşılırdı.
Bunların hiçbiri yapılmadı ama bunun yerine toprak döküm işini Nerman Hafriyat'a veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hemen harekete geçti ve Tanju Ceviz'i o görevden alıp belediyede başka bir göreve verdi.
Sonra da hiçbir şey olmamış gibi kuralsız ve kayıtdışı toprak döküm işleri aynen devam etti. Sadece Laka Köyü'deki derelere boca edilen toprak ve atık işinde milyarların döndüğünden söz ediliyor. Bu paralar kimlere gidiyor, kimler zenginleşiyor ya da tıpkı İstanbul'daki gibi İzmir'de de siyasetin finansmanı adına kurulan bir "sistem" mi var?
EŞKİ'NİN GARİP CEVABI
Bu sorular cevap beklerken, sadece İzmir değil Türkiye, Bornova'nın CHP'li Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisini işe almakla ilgili verdiği garip cevabı tartışıyor.
Söz konusu sevgiliye çalışmadan 5 ay maaş ödeyen Eşki'nin özür dilemesi ve bu dayanışmayı "münferit bir hata" olarak yorumlaması, ardından da edinilen kazancın belediye kasasına geri ödeneceğini söylemesi büyük tepki topladı. O tepki çığ gibi büyürken, Belediye Başkanı Eşki'ye bu garip açıklamayı yaptıranın da CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın olduğu ve "Parayı ödediğin anda suç ortadan kalkar" dediği söyleniyor.
CHP içinde hesap bitmez, herhalde bu işin içinde de bir çapanoğlu var."