BOLSEV’de para burstan çok arabaya aktı | Yönetime yüzde 923’lük maliyet artışı

Bolu’daki zorunlu bağış ve irtikap iddialarının merkezindeki BOLSEV, finansal tablosunu yayımladı. Toplam 118 milyon TL'yi aşan gelir kalemlerinin yanında; taşıt alımı, ÖTV giderleri ve LED ekran yatırımları için harcanan yaklaşık 25 milyon TL’lik meblağ dikkat çekti. Öğrencilere burs sağlama vaadiyle yola çıkan BOLSEV’in, bir yıl içinde yönetim giderlerini %923 artırarak kendi konforlarını nasıl sağlama aldıkları belgelendi. Tablolarda öğrenciye ayrılan paranın toplam gelirin yanında kırıntı dahi sayılmayacağı görülürken, bir yılda kârını %200 artıran BOLSEV’in burs harcamalarının mali tablolarında geçmediği kaydedildi.

  • Bolu'da öğrencilere burs sağlama vaadiyle kurulan BOLSEV'in mali tabloları yayımlandı ancak tablolarda öğrenci burslarına dair ayrı bir gider kalemi belirtilmedi.
  • BOLSEV'in 2024-2025 döneminde 118,4 milyon TL gelir elde ettiği, bunun 48,2 milyon TL'sinin reklam gelirlerinden oluştuğu açıklandı.
  • Vakfın taşıt alımı ve ÖTV'ye 13,5 milyon TL, LED ve demirbaş alımlarına 12,1 milyon TL harcadığı belirtilirken öğrencilere 2 yılda 11,9 milyon TL burs dağıtıldığı iddia edilmişti.
  • BOLSEV'in net kârı bir yılda 7,6 milyon TL'den 23,5 milyon TL'ye yükselirken genel yönetim giderleri 738 bin TL'den 7,5 milyon TL'ye çıktı.
  • Bolu Belediye Başkanı ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı soruşturmada vakıftan zorla bağış toplandığı iddia edilmişti.

Bolu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere "burs" sağlama vaadiyle 2024 yılında kurulan ancak "irtikap" iddialarıyla çalkalanan BOLSEV'den vakıf ve şirket olarak ortak açıklama yapıldı.

BOLSEV'in 2024-2025 döneminde 116,8 milyon TL gelir elde ettiği ve bu gelirin yalnızca 11,9 milyon TL'sinin öğrencilere burs olarak harcandığı iddia edilmişti. BOLSEV'de 100 milyon TL'den fazla bedelin gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleriyle hesaplardan çıkarıldığı öne sürülüyordu.

Bolu Belediye Başkanı ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı soruşturmanın odağındaki BOLSEV Vakfı, kuruluşundan bugüne yapılan harcamalara dair açıklama yaparak gelir-gider kalemlerini yayımladı.

Gelir-gider kalemlerinin yayınlandığı açıklamada, vakfın kuruluş sebebi olan öğrenci burslarına dair herhangi bir gider kalemi belirtilmemesi dikkat çekti.

BİR YILDA YÜZDE 200 ARTIŞ

Bolu'daki zincir marketlerden zorla toplanan bağışların toplandığı adres olarak işaret edilen BOLSEV'in kârının bir yılda 7 milyon 651 bin TL'den 23 milyon 525 bin TL'ye yükseldiği görüldü.

BOLSEV'in kârı yüzde 208olarak kayıtlara geçti.

Paylaşılan tablolara göre BOLSEV'in "Genel Yönetim Giderleri" 2024 yılında 738 bin TLiken, 2025 yılında 7.5 milyon TL'ye yükseldiği kaydedildi. Bir yıl içerisinde yönetim maliyetlerinin %923 arttığı saptandı.

Vakfın faal büyüklüğü 2024'te 8,5 milyon TL iken 2025'te76,8 milyon TL'ye tırmandı.

Tanju Özcan’ın burs iddiası rakamlarla çöktü: 100 milyon lira nerede

BURS BELİRSİZLİĞİ

Gelir tablosuna göre 2025 yılı net satışları 61,9 milyon TL'ye ulaşan BOLSEV'in dönem net kârının 17,6 milyon TLolarak kaydedildiği vurgulandı. Fakat bu kârın ne kadarının burs olarak dağıtıldığı mali tablolarda net bir "burs" kalemi olarak ayrıştırılmadı.

BOLSEV'in açıklaması

ÖĞRENCİYE KIRINTI LÜKSE SERVET

Öğrencilere burs olarak 2 yılda 11,9 milyon TLdağıttığı belirtilen BOLSEV'in mali tablolarında, öğrenciden çok lüks ve konfor için harcama yapıldığını ortaya koydu.

Toplam 118,4 milyon TLgeliri olduğunu beyan eden vakıf yönetimi; bu paranın 13,5 milyon TL'sini taşıt alımı ve ÖTV giderlerine, 12,1 milyon TL'sini ise LED ve demirbaş alımlarına harcadığını itiraf etti.

Bolu'nun öğrencilerine ayrılan kaynağın otomobillere ve demirbaşlara harcanan paranın gerisinde kaldığı verilere yansıdı.

BOLSEV ayrıntılı gelir tablosu

REKLAM RANTI

BOLSEV'in gelir kalemlerinde en büyük kalemi reklam geliri oluşturuor. Bolu Belediyesi'nin reklam gelirlerinin bağlandığı BOLŞEV'in toplam gelirinin 48,2 milyon TL'lik kısmının reklam gelirlerinden oluştuğu belirtildi.

Ayrıca, 42,9 milyon TL'lik kira geliri olduğu belirtilse de, bunun henüz vadesi gelmemiş çeklerden oluştuğu notu düşüldü.

BÜTÜN RAKAMLAR

BOLSEV Vakfı – Eğitim ve Yardım Tic. A.Ş. adına Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vakfın ve BOLSEV A.Ş.'nin kuruluşundan bugüne; Gelir kalemleri incelendiğinde;

  • Vakıf şirketi gelirlerinin 118.445.000,00 TL olduğu,
  • Söz konusu gelirlerin 48.246.000,00 TL'sinin reklam gelirlerinden oluştuğu,
  • Kira gelirlerinin 42.900.000,00 TL olduğu (bu meblağın henüz vadesi gelmemiş, sözleşmelerden kaynaklanan ve gelecek yıllara ait çeklerden oluştuğu ve şirket kasasında muhafaza edildiği),
  • Diğer gelir kalemlerinin ise 27.299.000,00 TL olduğu, olmak üzere vakıf şirketinin toplam gelirinin 118.445.000,00 TL'den ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Vakıf şirket giderlerinin ise;

  • 11.295.000,00 TL'sinin nakit olarak bankada bloke edildiği,
  • 39.460.000,00 TL'sinin şirket kasasında muhafaza edilen çeklerden oluştuğu,
  • 13.568.000,00 TL'sinin taşıt alımı ve ÖTV giderlerinden oluştuğu,
  • 12.143.000,00 TL'sinin LED alımı ve demirbaş alımlarından oluştuğu,
  • 6.949.000,00 TL'sinin personel maaş ve SGK primlerinden oluştuğu,
  • 8.500.000,00 TL'sinin vergi gideri olduğu,
  • 8.732.000,00 TL'sinin kira giderlerinden oluştuğu,
  • 7.474.000,00 TL'sinin ticari mal alımlarından oluştuğu,
  • 1.166.000,00 TL'sinin elektrik gideri olduğu,
  • 9.158.000,00 TL'sinin ise hizmet, pazarlama ve genel yönetim giderlerinden oluştuğu, belirlenmiştir."

BOLSEV 2024-2025 karşılaştırmalı dönem bilançosu

