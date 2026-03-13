Bolu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere "burs" sağlama vaadiyle 2024 yılında kurulan ancak "irtikap" iddialarıyla çalkalanan BOLSEV'den vakıf ve şirket olarak ortak açıklama yapıldı.
BOLSEV'in 2024-2025 döneminde 116,8 milyon TL gelir elde ettiği ve bu gelirin yalnızca 11,9 milyon TL'sinin öğrencilere burs olarak harcandığı iddia edilmişti. BOLSEV'de 100 milyon TL'den fazla bedelin gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleriyle hesaplardan çıkarıldığı öne sürülüyordu.
Bolu Belediye Başkanı ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı soruşturmanın odağındaki BOLSEV Vakfı, kuruluşundan bugüne yapılan harcamalara dair açıklama yaparak gelir-gider kalemlerini yayımladı.
Gelir-gider kalemlerinin yayınlandığı açıklamada, vakfın kuruluş sebebi olan öğrenci burslarına dair herhangi bir gider kalemi belirtilmemesi dikkat çekti.
BİR YILDA YÜZDE 200 ARTIŞ
Bolu'daki zincir marketlerden zorla toplanan bağışların toplandığı adres olarak işaret edilen BOLSEV'in kârının bir yılda 7 milyon 651 bin TL'den 23 milyon 525 bin TL'ye yükseldiği görüldü.
BOLSEV'in kârı yüzde 208olarak kayıtlara geçti.
Paylaşılan tablolara göre BOLSEV'in "Genel Yönetim Giderleri" 2024 yılında 738 bin TLiken, 2025 yılında 7.5 milyon TL'ye yükseldiği kaydedildi. Bir yıl içerisinde yönetim maliyetlerinin %923 arttığı saptandı.
Vakfın faal büyüklüğü 2024'te 8,5 milyon TL iken 2025'te76,8 milyon TL'ye tırmandı.
BURS BELİRSİZLİĞİ
Gelir tablosuna göre 2025 yılı net satışları 61,9 milyon TL'ye ulaşan BOLSEV'in dönem net kârının 17,6 milyon TLolarak kaydedildiği vurgulandı. Fakat bu kârın ne kadarının burs olarak dağıtıldığı mali tablolarda net bir "burs" kalemi olarak ayrıştırılmadı.
ÖĞRENCİYE KIRINTI LÜKSE SERVET
Öğrencilere burs olarak 2 yılda 11,9 milyon TLdağıttığı belirtilen BOLSEV'in mali tablolarında, öğrenciden çok lüks ve konfor için harcama yapıldığını ortaya koydu.
Toplam 118,4 milyon TLgeliri olduğunu beyan eden vakıf yönetimi; bu paranın 13,5 milyon TL'sini taşıt alımı ve ÖTV giderlerine, 12,1 milyon TL'sini ise LED ve demirbaş alımlarına harcadığını itiraf etti.
Bolu'nun öğrencilerine ayrılan kaynağın otomobillere ve demirbaşlara harcanan paranın gerisinde kaldığı verilere yansıdı.
REKLAM RANTI
BOLSEV'in gelir kalemlerinde en büyük kalemi reklam geliri oluşturuor. Bolu Belediyesi'nin reklam gelirlerinin bağlandığı BOLŞEV'in toplam gelirinin 48,2 milyon TL'lik kısmının reklam gelirlerinden oluştuğu belirtildi.
Ayrıca, 42,9 milyon TL'lik kira geliri olduğu belirtilse de, bunun henüz vadesi gelmemiş çeklerden oluştuğu notu düşüldü.
BÜTÜN RAKAMLAR
BOLSEV Vakfı – Eğitim ve Yardım Tic. A.Ş. adına Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Vakfın ve BOLSEV A.Ş.'nin kuruluşundan bugüne; Gelir kalemleri incelendiğinde;
Vakıf şirket giderlerinin ise;