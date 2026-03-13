BOLSEV'in net kârı bir yılda 7,6 milyon TL'den 23,5 milyon TL'ye yükselirken genel yönetim giderleri 738 bin TL'den 7,5 milyon TL'ye çıktı.

Vakfın taşıt alımı ve ÖTV'ye 13,5 milyon TL, LED ve demirbaş alımlarına 12,1 milyon TL harcadığı belirtilirken öğrencilere 2 yılda 11,9 milyon TL burs dağıtıldığı iddia edilmişti.

BOLSEV'in 2024-2025 döneminde 118,4 milyon TL gelir elde ettiği, bunun 48,2 milyon TL'sinin reklam gelirlerinden oluştuğu açıklandı.

Bolu'da öğrencilere burs sağlama vaadiyle kurulan BOLSEV'in mali tabloları yayımlandı ancak tablolarda öğrenci burslarına dair ayrı bir gider kalemi belirtilmedi.

Bolu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere "burs" sağlama vaadiyle 2024 yılında kurulan ancak "irtikap" iddialarıyla çalkalanan BOLSEV'den vakıf ve şirket olarak ortak açıklama yapıldı.

BOLSEV'in 2024-2025 döneminde 116,8 milyon TL gelir elde ettiği ve bu gelirin yalnızca 11,9 milyon TL'sinin öğrencilere burs olarak harcandığı iddia edilmişti. BOLSEV'de 100 milyon TL'den fazla bedelin gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleriyle hesaplardan çıkarıldığı öne sürülüyordu.

Bolu Belediye Başkanı ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı soruşturmanın odağındaki BOLSEV Vakfı, kuruluşundan bugüne yapılan harcamalara dair açıklama yaparak gelir-gider kalemlerini yayımladı.

Gelir-gider kalemlerinin yayınlandığı açıklamada, vakfın kuruluş sebebi olan öğrenci burslarına dair herhangi bir gider kalemi belirtilmemesi dikkat çekti.

BİR YILDA YÜZDE 200 ARTIŞ

Bolu'daki zincir marketlerden zorla toplanan bağışların toplandığı adres olarak işaret edilen BOLSEV'in kârının bir yılda 7 milyon 651 bin TL'den 23 milyon 525 bin TL'ye yükseldiği görüldü.

BOLSEV'in kârı yüzde 208olarak kayıtlara geçti.

Paylaşılan tablolara göre BOLSEV'in "Genel Yönetim Giderleri" 2024 yılında 738 bin TLiken, 2025 yılında 7.5 milyon TL'ye yükseldiği kaydedildi. Bir yıl içerisinde yönetim maliyetlerinin %923 arttığı saptandı.

Vakfın faal büyüklüğü 2024'te 8,5 milyon TL iken 2025'te76,8 milyon TL'ye tırmandı.