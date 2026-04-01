Belçika'da sahte evrak oyunu: CHP'li Özkan Yalım'ın gurbetçiyi dolandırdığı ortaya çıktı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında bir iddia daha gündeme geldi. 2022 yılında Belçika'da bir gurbetçiyi sahte evrak düzenleyerek 7 milyon euro dolandırdığı öne sürülen Yalım'ın, noter tasdikli usulsüzlük görüntüleri ortaya çıktı. CHP üyesi Deniz Küçük, "Parayı aldığı halde evi devretmedi, bizi sahte belgelerle kandırdı" diyerek kirli çarkı deşifre etti.

  • CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 2019 yılında Brüksel'de bir gurbetçiyi ev satışında dolandırdığı iddia edildi.
  • CHP üyesi ve bankacı Deniz Küçük, Yalım'ın 7 milyon euroluk ev alım satımında parayı alıp evi vermediğini öne sürdü.
  • Küçük, Yalım'ın sahte evrak düzenleyerek kendilerini dolandırdığını ve bunun noter tasdikli olduğunu belirtti.
  • Özkan Yalım yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, geçmişte bir gurbetçiyi dolandırdığı iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Özkan Yalım hakkında şok iddia: 7 milyon euroluk "Sahte Evrak" dosyası açıldı

"YALIM BENİ DOLANDIRDI"
2022 yılında Belçika'da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan CHP üyesi ve bankacı Deniz Küçük, Yalım'ın 7 milyon euro'luk bir ev alım satımında parayı aldığı halde evi vermediğini iddia etti.

Küçük şunları kaydetti:

"2019 senesinde Özkan Yalım denilen şahıstan Brüksel'de bir ev satın aldık. Ancak alım yaptıktan sonra Özkan Yalım Bey, sahte evrak düzenleyerek bizi dolandırdı. Bu, noter tasdikli bir dolandırılmadır."

