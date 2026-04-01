Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, geçmişte bir gurbetçiyi dolandırdığı iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Özkan Yalım hakkında şok iddia: 7 milyon euroluk "Sahte Evrak" dosyası açıldı

"YALIM BENİ DOLANDIRDI"

2022 yılında Belçika'da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan CHP üyesi ve bankacı Deniz Küçük, Yalım'ın 7 milyon euro'luk bir ev alım satımında parayı aldığı halde evi vermediğini iddia etti.

Küçük şunları kaydetti:

"2019 senesinde Özkan Yalım denilen şahıstan Brüksel'de bir ev satın aldık. Ancak alım yaptıktan sonra Özkan Yalım Bey, sahte evrak düzenleyerek bizi dolandırdı. Bu, noter tasdikli bir dolandırılmadır."