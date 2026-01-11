ABD ve Batı'dan fonlandığı bilinen CHP yandaşı Medyascope'un, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda "Ekrem İmamoğlu'nun bilgileri çalındı" iddiasıyla servis ettiği haberin tamamen hayal ürünü olduğu ortaya çıktı.

"İMAMOĞLU'NUN BİLİGİLERİ ÇALINDI" İDDİASI YALAN ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Karabay imzalı "İBB tutuklularının koğuşlarında dolandırıcılık iddiası: İmamoğlu'nun bilgilerini alırken yakalandı" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık cezaevinde veri hırsızlığı yapıldığı yönündeki iddiaları net bir dille yalanlayarak "İddialar asılsızdır" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde "koğuşlara gönderilen tensip zabıtları üzerinden kişisel verilerin çalınmasıyla dolandırıcılık suçları işlenmeye çalışıldığı ve bir tutuklunun sanık Ekrem İmamoğlu'nun bilgilerini not alırken yakalandığı" yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasında görevli sanık avukatlarının beyanlarına dayandırıldığı ifade edilerek, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan tutuklu koğuşlarında arama işlemlerinin son haftalarda arttığı, koğuşlara gönderilen tensip zabıtları üzerinden kişisel verilerin çalınmasıyla dolandırıcılık suçları işlenmeye çalışıldığı, tensip zabıtlarından sanıkların bilgilerini alan kişilerin, tutukluların ailelerini arayarak para talep ettikleri ve adli koğuşta bir tutuklunun, sanık Ekrem İmamoğlu'nun bilgilerini not alırken yakalandığı" yönünde haber yapıldığının görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde kalan ceza infaz kurumlarında yapılan idari tahkikatlar neticesinde, bahsi geçen iddiaların tamamen asılsız olduğu tespit edilmiştir. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan kapalı ceza infaz kurumlarımızda tutuklu ve hükümlüler, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında barındırılmakta olup, kişi ve toplum güvenliği bakımından gerekli önlemler özenle ve eksiksiz olarak alınmaktadır."