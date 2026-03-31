CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Özel’den Instagram'da Kılıçdaroğlu temizliği! Yersen 'sehven'

CHP lideri Özgür Özel’in resmi Instagram hesabında gece saatlerinde gerçekleştirilen işlemler siyaset gündemine oturdu. Özgür Özel’in Instagram’da Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu takipten çıkmasıyla parti içindeki derin çatlak dijital sahaya yansıdı. Tepkiler üzerime genel merkez, “Yanlışlıkla oldu” diyerek temizlik hamlesini örtbas etmeye çalıştı. Trollerin ve rakip parti üyelerinin ayıklanması sırasında eski genel başkanın da “takip dışına” itildiği, bunun teknik hatadan ibaret olduğu savunuldu. “Sehven" savunması, tabandaki yangını söndürmeye yetmedi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece yarısı Instagram hesabından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkardı.
  • Parti kaynakları, takipten çıkarma işleminin sosyal medya hesaplarındaki genel temizlik çalışması sırasında yanlışlıkla gerçekleştiğini savundu.
  • CHP yönetimi, hesaplarda faal olmayan troll kullanıcılar ile AK Parti'ye geçen isimlerin ayıklanması amacıyla çalışma başlatıldığını öne sürdü.
  • Tepkiler üzerine Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu Instagram'da tekrar takibe aldı.
  • Olay, CHP tabanında kısa sürede gündem oldu ve parti içinde tepki topladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkarması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

İşlem, Özel'in resmi Instagram hesabında gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Özgür Özel'in Instagram hesabı

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEMİZLİK

Parti içindeki taht ve baht kavgasının sosyal medyaya yansıdığı gelişme beklenmedik kriz getirdi.

Olay parti tabanında kısa sürede gündem oldu. Özgür Özel yönetimi büyük tepki topladı.

Bunun üzerine parti kaynakları, durumun sosyal medya hesaplarındaki genel temizlik çalışması sırasında yanlışlıkla yaşandığını savundu.

Özgür Özel'in hesaplarında faal olmayan troll kullanıcılar ile AK Parti'ye geçen isimlerin ayıklanması amacıyla çalışma başlatıldığı öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun hesaplarının "sehven" silindiği iddia edildi.

Özgür Özel'in Instagram hesabının son durumu

ZORAKİ TAKİP

Tepkiler üzerine geri adım atan CHP Genel Merkezi'nden fondaş medyaya servis edilen savunma içerikli bilgi notunda, söz konusu takipten çıkma işleminin sadece Instagram platformunda yaşandığını, diğer sosyal medya mecralarında "herhangi sorun bulunmadığı" belirtildi.

"Yanlışlığın" fark edilmesinin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun Instagram hesaplarının Özgür Özel tarafından tekrar takibe alındığı bildirildi.

