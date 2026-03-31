CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece yarısı Instagram hesabından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkardı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkarması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Özgür Özel'in hesaplarında faal olmayan troll kullanıcılar ile AK Parti'ye geçen isimlerin ayıklanması amacıyla çalışma başlatıldığı öne sürüldü.

Bunun üzerine parti kaynakları, durumun sosyal medya hesaplarındaki genel temizlik çalışması sırasında yanlışlıkla yaşandığını savundu.

Parti içindeki taht ve baht kavgasının sosyal medyaya yansıdığı gelişme beklenmedik kriz getirdi.

Özgür Özel'in Instagram hesabının son durumu

ZORAKİ TAKİP

Tepkiler üzerine geri adım atan CHP Genel Merkezi'nden fondaş medyaya servis edilen savunma içerikli bilgi notunda, söz konusu takipten çıkma işleminin sadece Instagram platformunda yaşandığını, diğer sosyal medya mecralarında "herhangi sorun bulunmadığı" belirtildi.

"Yanlışlığın" fark edilmesinin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun Instagram hesaplarının Özgür Özel tarafından tekrar takibe alındığı bildirildi.