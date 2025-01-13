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MİT Reyhanlı saldırısı faili Muhammed Dib Koralı'yı yakaladı! Darısı şebbiha Mihraç Ural'ın başına

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı. Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural da Reyhanlı saldırısında aktif rol almıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 12:58
MİT Reyhanlı saldırısı faili Muhammed Dib Koralı’yı yakaladı! Darısı şebbiha Mihraç Ural’ın başına

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    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.

    MİT Reyhanlı saldırısı failini yakaladı

    MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

    Reyhanlı saldırısı failleri Muhammed Dib Koralı ve Yusuf Nazik (Takvim.com.tr)Reyhanlı saldırısı failleri Muhammed Dib Koralı ve Yusuf Nazik (Takvim.com.tr)

    Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik'i de Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

    Reyhanlı saldırısı failleri Muhammed Dib Koralı yakalandı (Takvim.com.tr)Reyhanlı saldırısı failleri Muhammed Dib Koralı yakalandı (Takvim.com.tr)

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

    THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)


    DARISI MİHRAÇ URAL'IN BAŞINA!

    Reyhanlı saldırısının bir diğer faili ise devrik Beşar Esad'ın Şebbiha milisi Mihraç Ural. 1956 Antakya doğumlu olan Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.

    Ural, Esad ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başbakanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağı ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

    Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

    Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye rejim ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

    Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürüldüğü katliamda geçti.

    THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)

    Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın eylemi Suriye istihbaratıyla planladığı tespitine yer verilirken, saldırılarda bizzat yer aldığı, olayın 5 firari sanığıyla Suriye'de bulunduğu kaydedilmişti.

    Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasadışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKPC/Acilciler Örgütü'nün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden olmuştu.

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