MİT Reyhanlı saldırısı faili Muhammed Dib Koralı’yı yakaladı! Darısı şebbiha Mihraç Ural’ın başına

THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)





DARISI MİHRAÇ URAL'IN BAŞINA!



Reyhanlı saldırısının bir diğer faili ise devrik Beşar Esad'ın Şebbiha milisi Mihraç Ural. 1956 Antakya doğumlu olan Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.

Ural, Esad ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başbakanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağı ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye rejim ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürüldüğü katliamda geçti.