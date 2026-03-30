8. Etnospor Forumu



FORUM PROGRAMINDA NELER VAR?



4 Nisan Cumartesi: Etkinlik, çoklu spor organizasyonlarının küresel etkisini ele alan uzman açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ın başkanlığında, bakanların katılımıyla "Geleneksel Sporlar Küresel Sahnede" başlıklı Üst Düzey Bakanlar Paneli gerçekleştirilecek.

4 Nisan programı

Öğleden sonra ise Ethnosports 2027 vizyonu kapsamında eş zamanlı olarak "Organizasyon ve Yönetim", "Spor ve Rekabet Sistemi" ile "Pazarlama ve İletişim" konularında üç ayrı paralel oturum düzenlenecek. İlk gün, Dünya Etnospor Birliği üyelerinin toplantısı ve ardından düzenlenecek Gala Yemeği ile son bulacak.

5 Nisan programı



5 Nisan Pazar: İkinci gün, İletişim Paneli'nin ardından etkinliklerin en önemli çıktılarından biri olan "Küresel Gelenek Çağrısı" başlığıyla Ethnosports 2027 Forum Bildirgesi'nin tüm dünyaya ilan edilmesiyle devam edecek. Program, geleneksel sporlara katkı sağlayan kişi ve kurumların liderlik, uluslararası sponsorluk, akademik katkı, genç ve yetişkin sporcular gibi 7 ayrı kategoride onurlandırılacağı Geleneksel Sporlar Ödül Töreni ile taçlandırılacak. Forum, kapanış konuşmaları ve katılımcılara yönelik düzenlenecek Antalya şehir turu ile sona erecek.