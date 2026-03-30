e-Tebligat uygulamasıyla 224 bin 29 ağacın kesilmesi önlenirken 33 milyar 983 milyon lira tasarruf edildi.

Adalet Bakanlığı'nın e-Tebligat, SEGBİS ve e-Duruşma gibi dijital projeleri sayesinde 224 bin ağacın kesilmesi önlendi ve ülke ekonomisine 96 milyar lira tasarruf sağlandı.

Adalet hizmetlerinde Sıfır Atık Hareketi anlayışını yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturduklarını belirtti. Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık seferberliğinin küresel ölçekte güçlü bir model haline geldiğini ifade eden Gürlek, "Sıfır Atık; temiz çevre bilinci ve atık dönüşümü alanında birçok ülkeye örnek olan güçlü bir modeldir. Ortak Evimiz Dünya manifestosuyla iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir adımlar hayata geçirilmektedir." dedi.

Kaynakların korunmasının önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Kaynaklarımızı korumak ve israfı önlemek için bu vizyonu kararlılıkla destekliyoruz. Adalet hizmetlerinde de Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.