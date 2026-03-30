Adalet hizmetlerinde Sıfır Atık Hareketi anlayışını yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturduklarını belirtti. Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık seferberliğinin küresel ölçekte güçlü bir model haline geldiğini ifade eden Gürlek, "Sıfır Atık; temiz çevre bilinci ve atık dönüşümü alanında birçok ülkeye örnek olan güçlü bir modeldir. Ortak Evimiz Dünya manifestosuyla iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir adımlar hayata geçirilmektedir." dedi.
Kaynakların korunmasının önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Kaynaklarımızı korumak ve israfı önlemek için bu vizyonu kararlılıkla destekliyoruz. Adalet hizmetlerinde de Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
224 BİN 29 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ
Bakanlık bünyesinde yürütülen çevre dostu projelere ilişkin istatistiki verileri de paylaşan Gürlek, dijitalleşme adımlarının doğaya ve ekonomiye katkılarına değindi. e-Tebligat uygulamasıyla elde edilen başarıya işaret eden Gürlek, "e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 224 bin 29 ağacın kesilmesi önlenirken, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlandı." diye konuştu.
SEGBİS uygulamasıyla 62 milyar 697 milyon lira tasarruf edildiğini belirten Gürlek, e-Duruşma sistemi üzerinden ise 4 milyon 937 bin görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti. Öte yandan, İzmir, Tarsus ve Sincan'da hayata geçirilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerinde günlük 5 ton kapasiteyle geri dönüşüm sağlandığı bildirildi.
Çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini anlatan Bakan Gürlek, adalet sistemindeki teknolojik dönüşümün hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.