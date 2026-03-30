CANLI YAYIN
Geri

Avrupa'nın Pablo Escobar'ı Baybaşin suç örgütüne darbe: Elebaşı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL koordinesinde, 5 Avrupa ülkesiyle eş zamanlı yürütülen operasyonda, "Avrupa’nın Pablo Escobar’ı" olarak nitelendirilen "Baybaşin" suç örgütünün sigara kaçakçılığı ve para aklama mekanizması deşifre edildi. Örgütün gayrimenkul ve şirketler üzerinden akladığı milyonlarca liralık varlığına el konuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa'nın Pablo Escobar'ı Baybaşin suç örgütüne darbe: Elebaşı yakalandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle Baybaşinler suç örgütüne yönelik 6 ülkeyi kapsayan operasyon düzenlendi.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran'ın sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri Türkiye'de akladıkları belirlendi.
  • Suç gelirlerinin Diyarbakır'daki iki şirket ve Aydın ilindeki gayrimenkul yatırımları üzerinden aklandığı tespit edildi.
  • Mahkeme kararıyla 9 şüphelinin Diyarbakır'daki şirket payları, Aydın'daki taşınmazları, araçları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
  • Operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri destek verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Elebaşı Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Kamuoyunda "Baybaşinler" olarak bilinen ve Avrupa genelinde yasa dışı faaliyetler yürüten suç örgütüne yönelik, 6 ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE DEV PERASYON

Edinilen bilgiye göre; KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen süreçte, suç örgütünün Avrupa genelindeki sigara kaçakçılığı trafiği ve elde edilen suç gelirlerinin izi sürüldü.

Yakalanan kaçak sigaralar (Arşiv)

PARAYI GAYRİMENKUL VE ŞİRKETLERLE AKLADILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler neticesinde, suç ağının finansal haritası çıkarıldı.Yapılan tespitlerde, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran'ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri yüksek miktardaki yasadışı geliri Türkiye'de akladıkları belirlendi. Suçtan elde edilen paraların, Diyarbakır'da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın ilindeki lüks gayrimenkul yatırımları üzerinden sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı.

Yakalanan kaçak sigaralar (Arşiv)

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, operasyonun finansal ayağına ağır darbe vurdu. Mahkeme kararıyla 9 şüphelinin; Diyarbakır'daki şirket paylarına, Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına ve araçlarına, banka hesaplarındaki tüm mevduatlarına, kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler