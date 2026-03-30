Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle Baybaşinler suç örgütüne yönelik 6 ülkeyi kapsayan operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran'ın sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri Türkiye'de akladıkları belirlendi.

Suç gelirlerinin Diyarbakır'daki iki şirket ve Aydın ilindeki gayrimenkul yatırımları üzerinden aklandığı tespit edildi.

Mahkeme kararıyla 9 şüphelinin Diyarbakır'daki şirket payları, Aydın'daki taşınmazları, araçları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.

Operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri destek verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Elebaşı Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Kamuoyunda "Baybaşinler" olarak bilinen ve Avrupa genelinde yasa dışı faaliyetler yürüten suç örgütüne yönelik, 6 ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE DEV PERASYON



Edinilen bilgiye göre; KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen süreçte, suç örgütünün Avrupa genelindeki sigara kaçakçılığı trafiği ve elde edilen suç gelirlerinin izi sürüldü.