Gümrük tescil sisteminin İsrail'e tamamen kapalı olduğu ve 2 Mayıs'tan bu yana hiçbir gümrük beyannamesinin tescil edilmediği açıklandı.

CHP'li bazı milletvekillerinin İsrail ile ticaretin sürdüğü iddialarının tamamen asılsız olduğu ve İsrail İstatistik Kurumu verilerine dayandığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi istatistikleri ve devlet kurumlarının net açıklamalarına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bazı milletvekilleri tarafından ortaya atılan "İsrail ile ticaretin sürdüğü" iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi.

İsrail İstatistik Kurumu verilerine itibar edilerek oluşturulan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu belirtildi.

"2 MAYIS'TAN BU YANA TİCARET SIFIRDIR"

Türkiye Cumhuriyeti, 2 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla İsrail'e yönelik tüm ürün gruplarında ihracat, ithalat, serbest bölge ve transit ticareti tamamen durdurmuştur. Kararın uygulanmaya başladığı tarihten bu yana gümrüklerde İsrail ile herhangi bir ticaret işlemi yapılması teknik olarak mümkün değildir. Gümrük tescil sisteminin İsrail'e tamamen kapalı olduğu, ne Türkiye'den İsrail'e ne de İsrail'den Türkiye'ye herhangi bir gümrük beyannamesinin tescil edilmediği açıklandı. Ayrıca, Türk ve İsrail bayraklı hava ve deniz ulaştırmasının da bu kapsamda durdurulduğu hatırlatıldı.

FİLİSTİN HALKINA GİDEN YARDIMLAR BAKANLIK KONTROLÜNDE

Filistin topraklarında yaşam mücadelesi veren 7 milyona yakın Filistinli için yapılan sevkiyatların detaylarına da yer verildi. Filistin'in kendine ait bir limanı veya gümrüğü bulunmadığı için, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın yazılı onayıyla gönderilen acil ihtiyaç maddeleri zorunlu olarak İsrail limanları üzerinden bölgeye ulaşmaktadır. Ayda yaklaşık 50-60 milyon dolar civarında seyreden bu ticaretin münhasıran Filistin halkı tarafından kullanıldığı, Filistin hükümetiyle 7 Haziran 2024'te varılan resmi anlaşma ve Filistinli yetkililerin teyidiyle sabittir.

"14 MİLYAR DOLARLIK İHRACATTAN FERAGAT EDİLDİ"

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin ekonomik boyutuna dikkat çekilen açıklamada, 7 Ekim 2023 öncesinde aylık 600-700 milyon dolar olan ihracat hacminin tamamen sonlandırıldığı belirtildi. Türkiye, son iki yıllık dönemde toplamda 13-14 milyar doları aşan bir ihracat gelirinden mazlum Filistin halkının yanında durmak adına feragat etmiştir. Bu kararlılıkla Türkiye, dünyada İsrail'e karşı ekonomik ambargo uygulayan öncü ve yegane ülke konumundadır.

"İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırıları ve uluslararası hukuku yok sayan zulmü karşısında, Türkiye devleti, hükümeti ve milleti olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. İsrail'e ekonomik ve ticaret ambargosu uygulayan yegane öncü ülke olmuştur.

Türkiye, Gazze'ye, Gazze halkına, Batı Şeria'ya en çok yardım gönderen, tıbbi yardım sağlayan ülke olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin ve Hükümetimizin bu ilkeli duruşu, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam dünyasından, hatta vicdanlı diğer milletlerden takdir görmüştür ve görmektedir. Chp'li bazı milletvekilleri de, bu utanılacak iddialarına ve iftiralarına sarılmak yerine, Türkiye Cumhuriyetinin bu asil ve kararlı duruşundan gurur duyabilirler."

MANİPÜLASYON VE İTİBAR SUİKASTI UYARISI

Yapılan açıklamada, CHP'li bazı vekillerin iddialarının "Türkiye halen İsrail'e ihracat yapıyormuş" algısı oluşturmaya yönelik bir iftira mahiyetinde olduğu vurgulandı. Bu tür çarpıtma haberlerin, Türkiye'nin soykırıma karşı yürüttüğü ilkeli politikayı itibarsızlaştırmayı amaçladığı ve dolaylı olarak İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiği ifade edildi. Kamuoyuna, İsrail kaynaklı dezenformasyonlara ve içerideki asılsız iddialara itibar edilmemesi, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in şeffaf verilerinin esas alınması çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu? Türkiye, Gazze'de tırmanan insani drama karşı diplomatik tepkisini 2 Mayıs 2024 itibarıyla en sert ekonomik yaptırım safhasına taşımıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatıyla hayata geçirilen bu ambargo kararı limanları, serbest bölgeleri ve gümrük sahalarını İsrail varışlı tüm işlemlere tamamen kapattı. Sadece mal değişimini değil, hava ve deniz yolu ulaştırmasını da kapsayan bu stratejik hamle, Türkiye'yi bölgede İsrail ile ticari bağlarını kurumsal düzeyde koparan öncü aktör konumuna getirdi. O günden bu yana Ticaret Bakanlığı ve TÜİK veri tabanları İsrail hanesi için "kilitlenmiş" durumda olup, resmi dış ticaret istatistikleri aylardır sıfır işlem hacmiyle tescillenmeye devam ediyor.