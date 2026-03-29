Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de ekip aracıyla seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Serkan Ünal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şehit polis memuru Serkan Ünal'ın ailesine başsağlığı diledi.



"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal; 23 Mart 2026 günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Ünal, dualar eşliğinde memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.