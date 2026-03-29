Başkan Erdoğan'dan şehit Serkan Ünal'ın ailesine başsağlığı mesajı

Mersin'de ekip aracıyla seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal şehit oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ünal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de ekip aracıyla seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Serkan Ünal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ünal'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şehit polis memuru Serkan Ünal'ın ailesine başsağlığı diledi.

"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal; 23 Mart 2026 günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Ünal, dualar eşliğinde memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

