Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında ortaya atılan iddialar ve devam eden yargı süreci nedeniyle AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Işıksu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Bu kumpası kuranlar, yayanlar ile siyasi bir linç ve operasyon aracı haline getirenleri Allah'a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Işıksu'nun, yargı süreci tamamlanana kadar partisinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.