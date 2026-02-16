"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında DEM Parti heyeti İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

SÜREÇ YASAL ZEMİNE TAŞINIYOR

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun kabul edilmesiyle birlikte süreçte önemli bir aşama geride kaldı. Raporda, terör örgütünün feshi, silah bırakma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik başlıklar netleşirken, bu çerçevede yasal adımların atılması bekleniyor.

Yetkililer, sahadan gelecek teyitlerin ardından hazırlanan çerçevenin Meclis gündemine taşınacağını ve sürecin hukuki altyapısının oluşturulacağını ifade ediyor.

İMRALI ZİYARETİYLE TEMAS TRAFİĞİ HIZLANDI

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.