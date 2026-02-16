Terörsüz Türkiye trafiği: DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, Milli Dayanışma Komisyonu raporuyla birlikte terör örgütü PKK'nın feshi ve silah bırakma sürecinde önemli adım atıldı. Yasal çerçevenin Meclis gündemine gelmesi beklenirken DEM Heyeti İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

  • TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor kabul edildi.
  • DEM Parti heyeti İmralı Adası'na giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.
  • Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.
  • Sahadan gelecek teyitlerin ardından sürecin yasal altyapısı oluşturulacak.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında DEM Parti heyeti İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

SÜREÇ YASAL ZEMİNE TAŞINIYOR
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun kabul edilmesiyle birlikte süreçte önemli bir aşama geride kaldı. Raporda, terör örgütünün feshi, silah bırakma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik başlıklar netleşirken, bu çerçevede yasal adımların atılması bekleniyor.

PKKnın fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalandan yeni mesaj: Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz

Yetkililer, sahadan gelecek teyitlerin ardından hazırlanan çerçevenin Meclis gündemine taşınacağını ve sürecin hukuki altyapısının oluşturulacağını ifade ediyor.

İMRALI ZİYARETİYLE TEMAS TRAFİĞİ HIZLANDI
Bu kapsamda DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.

DEM Parti İmralı Heyeti elebaşı Öcalanla 12.kez görüştü! Çantadaki 3 kritik başlık | Önceki 11 turda ne yaşandı?

