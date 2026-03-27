"İDDİALAR KAPSAMINDA İHBAR VEYA RESMİ BİLDİRİM YOKTUR" Bu tesislere giriş ve çıkışların yalnızca yetkilendirilmiş personel ve özel izinli araçlar tarafından biyometrik doğrulama ve sıkı kimlik kontrolü eşliğinde gerçekleştirildiğinin vurgulandığı yanıtta, şu ifadelere yer verildi: "10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Hava Üssü), mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan bir Türk Hava Kuvvetleri tesisidir. İncirlik Hava Üssü içerisine yurtdışından gelen veya Üs üzerinden yurtdışına çıkan her türlü malzemeye Ticaret Bakanlığına bağlı İncirlik Gümrük Müdürlüğü tarafından, Üs içerisine yurtdışından gelen ya da Üs üzerinden yurtdışına giden şahıslara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı Pasaport Polisi tarafından ilgili mevzuatları uyarınca işlem yapılmaktadır. Yazılı soru önergesinde belirtilen iddialar kapsamında bir ihbar, şikayet veya resmi bildirim bulunmamaktadır."

EPSTEIN SKANDALI

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in onlarca yıl boyunca reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismara ve insan kaçakçılığına maruz bıraktığı büyük bir skandalla tarihe geçti. 2005'te Florida'da 14 yaşındaki bir kızın ailesinin şikayetiyle başlayan soruşturma, Epstein'in Palm Beach malikanesinde genç kızlara "masaj" adı altında para karşılığı cinsel tacizde bulunduğunu ortaya çıkardı.

2008'de savcılarla yaptığı tartışmalı anlaşmayla hafif bir ceza alarak kurtuldu. 2019'da federal yetkililer tarafından tekrar tutuklanan Epstein, "geniş bir reşit olmayan kız kaçakçılığı ağı" yönetmekle suçlandı, ancak yargılanmayı beklerken New York'taki hücresinde intihar etti.

Eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in de kurbanları işe aldığı ve istismara katıldığı gerekçesiyle 2021'de 20 yıl hapis cezası almasıyla skandal derinleşti. Epstein'in siyasiler, iş insanları ve ünlüler arasındaki bağlantıları, dosyaların kısmi açıklanmasına rağmen henüz tam olarak aydınlatılamayan karanlık ilişkileri gündemde tutuyor.