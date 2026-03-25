Ana soruşturmanın, suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık gibi çok sayıda suçlamayı içerdiği belirtildi.

Soruşturma; "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarını kapsıyor.

RÜŞVETTEN TUTUKLANDILAR

Mahkemeye çıkarılan Günaydın ve Aydın, "rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOSYANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitler, olayın yalnızca bu operasyonla sınırlı olmadığını ortaya koydu. İddialara göre, Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te gerçekleştirdiği Manisa ziyareti de incelemeye alındı. PTS kayıtlarında, Böcek'in öncü ve artçı araçların eşlik ettiği konvoyla Antalya'dan Manisa'ya geçtiği belirlendi. Bu ziyaret sırasında, yeniden aday gösterilmesi süreciyle bağlantılı olarak bir akaryakıt istasyonunda 20 milyon dolarlık ödeme yapıldığı iddia edildi.