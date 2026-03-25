İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine uzanan dosyada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in iki şoförü, "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı.
Soruşturma; "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarını kapsıyor.
OPERASYON ANTALYA'DA
Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
RÜŞVETTEN TUTUKLANDILAR
Mahkemeye çıkarılan Günaydın ve Aydın, "rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DOSYANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitler, olayın yalnızca bu operasyonla sınırlı olmadığını ortaya koydu. İddialara göre, Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te gerçekleştirdiği Manisa ziyareti de incelemeye alındı. PTS kayıtlarında, Böcek'in öncü ve artçı araçların eşlik ettiği konvoyla Antalya'dan Manisa'ya geçtiği belirlendi. Bu ziyaret sırasında, yeniden aday gösterilmesi süreciyle bağlantılı olarak bir akaryakıt istasyonunda 20 milyon dolarlık ödeme yapıldığı iddia edildi.
MANİSA ZİYARETİ TARTIŞMA YARATTI
Söz konusu ziyaret, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Muhittin Böcek'in açıklamaları arasındaki farklılık nedeniyle siyasi tartışmaya dönüştü. Özel, Böcek'in Manisa'ya gitmediğini savunurken, PTS kayıtları ve sosyal medya paylaşımlarının bu iddiayla çeliştiği öne sürüldü. Böcek'in ise ziyareti proje sunumu amacıyla gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.
"ADAYLIK" VE PARA İDDİALARI
Soruşturmanın bir diğer boyutunda, CHP'li belediyelerde "adaylık süreciyle bağlantılı finansal yapı" oluşturulduğu iddiaları yer aldı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ayrı bir dosyada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yaklaşık 20 milyon avroluk bir finans hedefi belirlendiği ileri sürüldü.
Dosyada yer alan itirafçı beyanlarında ise adaylık sürecine ilişkin nakit para ve gayrimenkul taleplerinin gündeme geldiği öne sürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilirken, dosyada yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.