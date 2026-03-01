CANLI YAYIN
Geri

Tevekkül tembellik değildir! 27 Mart Cuma Hutbesinde tedbir uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 27 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, İslam'ın doğru tevekkül anlayışı ve çalışma disiplini vurgulandı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre hazırlanan hutbede, tedbir almadan takdir beklemenin yanlışlığına dikkat çekildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye genelindeki camilerde bugün okunan 27 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Müslümanların sorumluluklarını yerine getirdikten sonra Allah'a sığınmaları gerektiği açıklandı. Diyanet yetkililerinin paylaştığı metinde, "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır" ayeti hatırlatılarak üretimin önemi ön plana çıktı.

Tarih: 27.03.2026

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰىۖ.

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قُولُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا.

TEVEKKÜL

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın hayatımızın her alanına yansıtmamızı emrettiği ilkelerden biri tevekküldür.

Tevekkül; Müslümanın, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirip Allah'ın rahmet ve merhametine sığınmasıdır. Üzerine düşen tedbirleri alıp Allah'ın takdirini beklemesidir. Meşru isteklerine ulaşmak için sebeplere sarılması, aklını ve iradesini doğru yönde kullanması, Allah'a güvenip dayanmasıdır.

Aziz Müminler!

Tevekkül, bir ebeveynin; Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz"[1] buyruğuna uyarak evlatlarına güzel örnek olması, daha sonra onlardan erdem ve fazilet beklemesidir. Bir gencin, "Yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini güzel yapanları sever"[2] ilkesi gereğince geleceğini; ilim, sanat ve meslek çerçevesinde şekillendirmesi, sonra Allah'tan başarı istemesidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Kimi zaman tevekkül; bir tüccarın, ölçüyü ve tartıyı eksiksiz yaptıktan sonra Allah'tan hayırlı kazanç dilemesi olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman da tevekkül; bir çiftçinin toprağı doğru işleyip, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Sadece Allah'a tevekkül ettik.' deyiniz"[3] hadis-i şerifi gereğince hasadın bereketini Allah'a havale etmesi olarak hayata yansır.

Değerli Müminler!

Tevekkül, tembelliğin sığınağı, miskinliğin bahanesi değil, uyanışın ve kendine gelmenin vesilesidir. Allah'ın yardımını ümit ederek fiili duada bulunmak; zamanın gereklerine uygun bilgi ve teknoloji üretmektir. Zaferlerin emeksiz elde edilemeyeceği bilinciyle düşmanları caydıracak güce ulaşmak için gayret etmek, Cenâb-ı Hak'tan nusret ve inayet dilemektir.

Aziz Müslümanlar!

"Allah'ın dediği olur" kanaatiyle tedbiri elden bırakmak, "Kaderde ne varsa o gelir başa" anlayışıyla sorumlulukları ihmal etmek, "Nasıl olsa Allah rızkımı verir" düşüncesiyle çalışmayı terk etmek, İslam'ın tevekkül anlayışında kendisine asla yer bulamaz. Müslümana düşen; 'Tedbir kuldan, takdir Allah'tan' şuuruyla gecesini gündüzüne katarak çalışmaktır. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalışmasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir."[4]

Kıymetli Kardeşlerim!

Kalplerimizin huzur bulabilmesi için hayatımızın her alanında; okurken, çalışırken, ailemizin rızkını temin ederken, zorluklara karşı mücadele verirken tevekküle ihtiyacımız vardır. Zaman, kendimize gelme ve tevekkül anlayışımızı gözden geçirme zamanıdır. Vakit, çalışmayı, üretmeyi ve mücadeleyi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası kılma vaktidir.

Hutbemizi İstiklal Şairimizin şu veciz sözleriyle bitiriyoruz:

Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol,

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!

[1] Tirmizî, Birr, 33.

[2] Bakara, 2/195.

[3] Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 8.

[4] Necm, 53/39, 40.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

27 MART CUMA HUTBESİ KONUSU

Bugün camilerde "Tevekkül" konusu işlendi. Hutbenin ana mesajı; tevekkülün bir tembellik sığınağı değil, aksine elden gelen tüm gayretin gösterilmesinden sonra sonucun Allah'a bırakılması olduğudur. İslam dininin üretim, emek ve sorumluluk bilincini merkeze aldığı, sadece "kaderde ne varsa o olur" diyerek çalışmayı terk etmenin dini bir karşılığı bulunmadığı hatırlatıldı.

TEVEKKÜL TEMBELLİK DEĞİLDİR VURGUSU

"Tevekkül, tembelliğin sığınağı, miskinliğin bahanesi değil, uyanışın ve kendine gelmenin vesilesidir. Müslümana düşen; 'Tedbir kuldan, takdir Allah'tan' şuuruyla gecesini gündüzüne katarak çalışmaktır."

AYET VE HADİSLERLE TEVEKKÜL

Hutbede, konunun dini temelleri şu mukaddes metinlerle desteklendi:

Ayet: "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalışmasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir." (Necm, 53/39, 40)

Hadis: "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz." (Tirmizî, Birr, 33)

NEDEN ŞİMDİ BU KONU?

Modern dünyada hızla yayılan "çaba sarf etmeden sonuç alma" arzusu ve kadercilik anlayışına karşı Diyanet, toplumsal bir direnç oluşturmayı hedefliyor. Özellikle ekonomik üretim, eğitim ve mesleki gelişim alanlarında "tevekkül" kavramının yanlış yorumlanması, bireyleri pasifliğe itmektedir. Bu hutbe, toplumu teknoloji üretmeye, ilim ve sanatla uğraşmaya teşvik ederek dini değerlerin kalkınma ile olan bağını yeniden kuruyor.

VERİLERLE TEVEKKÜL KAVRAMININ ALANLARI

AlanTevekkülün Uygulanma Biçimi
EbeveynlikEvlada güzel örnek olup sonra erdem beklemek.
Gençlikİlim, sanat ve meslekte en iyisini yapıp başarı dilemek.
TicaretÖlçü ve tartıyı doğru yapıp hayırlı kazanç istemek.
TarımToprağı doğru işleyip bereketini Allah'a havale etmek.
❓Merak Edilenler İslam'da Doğru Tevekkül Nasıl Olmalı? Doğru Tevekkül, Kişinin Bir İş İçin Gerekli Olan Tüm Maddi Ve Manevi Tedbirleri Aldıktan, Elinden Gelen...

MERAK EDİLENLER

İslam'da doğru tevekkül nasıl olmalı?

Doğru tevekkül, kişinin bir iş için gerekli olan tüm maddi ve manevi tedbirleri aldıktan, elinden gelen tüm çabayı sarf ettikten sonra sonucu Allah'ın takdirine bırakmasıdır.

Çalışmadan tevekkül edilir mi?

Hayır, çalışmadan, sorumlulukları yerine getirmeden "nasıl olsa Allah rızkımı verir" diyerek beklemek İslam'ın tevekkül anlayışıyla bağdaşmaz.

27 Mart 2026 Cuma hutbesinin konusu nedir?

Bu haftaki hutbenin konusu "Tevekkül"dür. Metinde emeğin, üretimin ve tedbir almanın önemi vurgulanmaktadır.

Fotoğraflar Takvim Grafik Arşivi'nden alınmıştır.