"TRUMP ONLARI DAHA SERT VURACAK"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası başlayan savaş 26'ncı gününe girdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD-İran müzakerelerine ve bölgede devam eden gerilime ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD ile İran arasında görüşmelerin olduğunu vurgulayan Leavitt, ABD'nin bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan askeri seçeneklerini hazır tutmaya devam ettiğini söyledi.
Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda net bir ifade kullanmaktan kaçınan Leavitt, bu konuda kararın Trump'a ait olduğunu söylemekle yetindi.
Leavitt, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." şeklinde konuştu.
Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının "blöf" olmadığını kaydeden ABD'li Sözcü, Trump'ın İran’a "cehennemi yaşatmaya hazır olduğunu" söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.
Erakçi, İran devlet televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Müzakere iddialarına ilişkin Erakçi, "Mesajlar yoluyla bazı fikirler söz konusu oldu ve bunlar üst makamlara iletildi. Gerek görülmesi halinde pozisyon alınır ve bu üst düzey yetkililerce açıklanır.” dedi.
İranlı Bakan, ABD’nin İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." ifadesini kullandı.
Erakçi, ateşkesin savaşı tekrarlayan bir kısır döngü olduğunu belirterek, “Bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve liderleri telefonla ateşkes için öneride bulundular, tavrımızı bu görüşmelerde de ilettik. Biz ateşkes istemiyoruz savaşın sona ermesini istiyoruz.” diye konuştu.
Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili de konuşan Erakçi, şunları kaydetti:
"Silahlı Kuvvetlerin Hürmüz Boğazı’na girmesi halinde gerilimin artacağı hususunda tüm ülkeleri uyardık. Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızda bulunuyor ve bizim hakimiyetimizde. Ayrıca bize göre kapalı değil, sadece düşmana ve onlarla bağlantılı olanlara kapalı.
Şu an gemiler boğazdan geçemiyor çünkü sigortaları, savaş koşullarını karşılamıyor. Bazı ülkeler bizimle irtibata geçip boğazdan geçiş talep ettiler ve biz de bazılarını kabul ettik. Şu an Çin, Rusya, Irak, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gemileri geçebiliyor. Bu savaş sonrası da devam edecek."
Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine dair ise “Altyapılarımıza yönelik saldırı tehdidine karşı bir felaketle karşı karşıya kalınacağı konusunda gerekli uyarılar Silahlı Kuvvetler tarafından yapıldı.” dedi.
Savaşın bedelini ABD halkı ile bölge halkının ödediğine vurgu yapan Erakçi, Avrupa ülkelerinin savaşa karşı olduklarına ancak pratikte İran’a yönelik saldırıları kınamadıklarına dikkati çekerek “Avrupa’nın uluslararası arenada önemli bir oyuncu olmadığını gösterdiler.” değerlendirmesinde bulundu.
Erakçi, ayrıca ülke dışında mahsur kalan İranlı hacılara ulaşım konusunda yardımcı oldukları için Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan ve Suudi Arabistan’a teşekkür etti.
İsrail, bölgesel gerginliğin tırmanması nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nın kapanışını 16 Nisan'a kadar uzattı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, güvenlik durumunun iyileşmesi veya devam eden savaşın sona ermesi halinde, kapanma süresinin kısaltılabileceğini ve tam uçuş operasyonlarının daha erken yeniden başlatılabileceğini belirtti.
İran Genelkurmayı: Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik
İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da silah üretim tesislerini hedef aldığını iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısının tamamlandığı belirtildi.
Tahran yönetimine ait hava ve deniz silahları üreten birkaç tesisin hedef alındığı iddia edilen açıklamada, bu tesislerin Hamas ve Hizbullah'ı silahlandırmak amacıyla üretim yaptığı öne sürüldü.
Açıklamada, ayrıca bir hava savunma mevzisi ile hava savunma sistemlerinin tutulduğu bir başka tesisin vurulduğu iddia edilerek saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.
İran yönetimi, ABD tarafından sunulan teklifi incelediklerini ve sunulan şartları "aşırı" bulduklarını dile getirdi. İran basınına göre Tahran, şartları yerine getirilene kadar meşru müdafa hakkını sürdürmeye devam edeceğini söyledi. İran'ın savaşın sona ermesi konusundaki ilk şartının, saldırı ve suikastların durdurulması olduğu belirtildi ve 5 şart şöyle sıralandı:
İran tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Savaşın sona erme zamanının Trump tarafından dikte edilmesine izin vermeyeceğiz. Savaşın sonunu biz belirleriz" ifadelerine yer verildi.
İran ordusu, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin deniz seyir füzeleriyle hedef aldıklarını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve "Erdoğan siyonistlere karşı kararlı. Tutumu takdire şayan. Türkler ümmet dayanışmasında hep önde." dedi.
AA'ya konuşan Pakistanlı kaynaklar: Güvence arayışındaki İran, füze kapasitesi sınırlamasını reddediyor ve tazminat istiyor. Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor.
İran'ın füze misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde bulunan Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldi.
İran'ın yeni misillemesinin hemen ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
İsrail basını, ülkenin kuzeyinde bulunan Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresine düzenlenen füze saldırısıyla ilgili detaylara yer verdi.
Saldırının ardından santralin çevresinden yoğun dumanların yükseldiğini aktaran Kanal 12 televizyonu, ülke genelinde 30 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini belirtti.
Öte yandan İsrail Elektrik Şirketi'nden yapılan açıklamada, İran misillemesi nedeniyle Rabin Elektrik Santrali'nin altyapısında herhangi bir hasar oluşmadığı ileri sürüldü.
İsrail ordusu ise İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan ikinci bir uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi.
İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari konuya ilişkin açıklama yaptı.
NE ŞİMDİ NE DE SONRA ANLAŞMA YAPMAYACAK
Washington yönetimine seslenen Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürmüş, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir plan önerisinde bulunduğu ve bunun müzakereleri için de bir aylık geçici ateşkes teklif ettiği iddia edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran ile gerilimi sonlandırmak için 15 maddelik bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.
İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edildi.
Haberde, İran'a saldırıların sonlandırılması için hazırlandığı öne sürülen planın maddelerine de yer verildi.
Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edildi.
NÜKLEER ŞARTI
Ayrıca, İran'ın ülkede uranyum zenginleştirme yapmaması, elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na devretmesinin istendiği öne sürüldü.
İddialara göre, Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi trafiğine açılması, İran'ın füze programının menzili ve miktarı açısından sınırlandırılması, Tahran'ın bölgedeki "vekil güçlere desteğini" kesmesi gibi şartlar da bulunuyor.
Bunun karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması taahhüt ediliyor.
İsrailli kaynaklar, İran'ın teklifi kabul konusunda isteksiz olabileceğini belirtirken, ABD'nin önce genel çerçeve anlaşması için baskı yapıp detayları erteleyebileceği endişesini dile getirdi.
ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. AA muhabiri, Tahran'da art arda patlamalar yaşandığını bildirdi.
Patlamaların ardından kentin doğusunda dumanlar yükselirken İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görüldü.
Öte yandan İsrail ordusu, Tahran genelinde birden fazla noktaya saldırı başlattığını açıkladı.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Mazenderan eyaletinde, Londra merkezli rejim muhalifi medya kuruluşlarından "Iran International" ve "Manoto TV" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 50 kişi gözaltına alındı.
İran devlet televizyonu, Mazenderan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, rejim muhalifi medya kuruluşları "Iran International" ve "Manoto TV" ile iletişim kurarak, güvenlik ve askeri merkezlere ait bilgi ve konumları gönderdikleri belirlenen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat sonrasında, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan 500 kişiden 250'sinin "İran International" televizyonuyla irtibatlı olduğunu öne sürmüştü.
İRAN INTERNATİONAL
Londra merkezli, Farsça yayın yapan "İran International" televizyonu, İran hükümetine muhalif duruşuyla biliniyor.
Tahran yönetimi, 2022'de "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle "İran International" televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.
MANOTO TV
Farsça yayın yapan Londra merkezli Manoto TV ise 28 Ekim 2010'da kuruldu. Kanal, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye yakınlığıyla biliniyor.
ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan atılan füzeler nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.
İran, ABD-İsrail'in ortak saldırılara başlamasının 26'ncı gününün ilk misillemesini iki dalga halinde yaptı.
İran'ın iki dalga halinde ateşlediği füze salvoları nedeniyle önce İsrail'in güneyindeki Eilat'ta ardından işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını, füzelerin bir kısmı engellenirken bazılarının açık alana düştüğünü ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre isabet ya da yaralanma bilgisinin olmadığını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.