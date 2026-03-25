Havadan havaya ve havadan karaya görevleri için uygun silahlar taşıyabiliyor ancak F35'lerde olduğu gibi "stealth" yani görünmezlik teknolojisine sahip değil.

F16, eski bir tasarıma sahip olmakla birlikte sürekli modernize edilmiş çok yönlü bir savaş uçağı.

Eurofighter Typhoon, havadan havaya, havadan karaya ve keşif görevleri için çeşitli silahlar taşıyabiliyor. F35 ise gelişmiş bir görünmezlik teknolojisine sahip, düşman radarlarından kaçınabiliyor.

Ayrıca, yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor.

Eurofighter Typhoon, F35 ve F16'dan daha çevik ve hızlı bir uçak.

Gelişmiş aerodinamik tasarımı ve uçuş kontrol sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunmakta; "supercruise" olarak bilinen, art yakıcı kullanmaksızın sesüstü uçuş kabiliyetiyle dikkat çekmektedir. Uçak hem tek koltuklu hem de çift koltuklu konfigürasyonlarda mevcuttur ve hava-hava ile hava-yer görevlerinde görev yapabilmektedir.

Avrupa merkezli, çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı, çok amaçlı avcı uçağı. Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Öte yandan Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını alacak olması başta Yunanistan ve İsrail'in uykularını kaçırdı.



YUNAN TUTUŞTU: AB ERDOĞAN'I DURDURAMIYOR



Muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisinin Dışişleri Departmanı Başkanı ve Yunan Parlamentosu Avrupa İşleri Komitesi Sekreteri Rena Dourou, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımı ve Avrupa savunma projelerine katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu durum Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği açısından tehlikeli bir gelişmedir" diyen Dourou, Avrupa'nın Türkiye ile yakınlaşması için "AB, Erdoğan'ı durduramıyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE EUROFIGHTER PANİĞİ: TÜRKİYE BAŞIMIZI AĞRITACAK CİDDİ HAMLELER YAPIYOR



İsrailli bir yetkili Türkiye'nin Almanya ve İngiltere ile 40 Eurofighter savaş uçağı için yaptığı anlaşmanın "İsrail için baş ağrısı sebebi olduğunu ve anlaşmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ordusunu modernize etme çabalarında önemli bir adım olduğunu" söyledi.



Maariv ise "Türkiye, ABD ile yaptığı F-16 anlaşmasına paralel olarak Almanya ve İngiltere'den 40 adet gelişmiş Eurofighter Typhoon jeti satın almak için 5,6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamaya yakın. İsrail, Erdoğan'ın askeri yığınağından korkmaya başlıyor."ifadelerini kullandı.

Maariv'in belirttiğine göre İsrailli yetkili, "Bu Türkiye'nin silahlanma çalışmalarını, nihayetinde İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne meydan okuyacak şekilde hızlandırdığının açık ve endişe verici bir işaret"dedi.