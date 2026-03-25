Türkiye, İngiltere ile Eurofighter Typhoon savaş uçakları için anlaştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.
MUTABAKATA VARILDI
Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi.
Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.
Açıklamada, tarafların, işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalamıştı.
Böylece Türkiye İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon'u filosuna katacak.
EUROFİGHTER TYPHOON'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Avrupa merkezli, çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı, çok amaçlı avcı uçağı. Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.
Gelişmiş aerodinamik tasarımı ve uçuş kontrol sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunmakta; "supercruise" olarak bilinen, art yakıcı kullanmaksızın sesüstü uçuş kabiliyetiyle dikkat çekmektedir. Uçak hem tek koltuklu hem de çift koltuklu konfigürasyonlarda mevcuttur ve hava-hava ile hava-yer görevlerinde görev yapabilmektedir.
KENDİNİ SAVUNMA KABİLİYETİ
Uçağın görev sistemleri arasında Captor-E aktif elektronik taramalı dizin (AESA) radarı, DASS (Defensive Aids Sub-System) özsavunma sistemi, gelişmiş görev bilgisayarı, Link 16 veri bağı ve elektro-optik sensörler yer almaktadır.
Kendini savunma kabiliyeti, elektronik harp sistemleri, flare/chaff dağıtıcıları ve radar ikaz alıcılarıyla desteklenmektedir.
UÇAKLARIN SAVAŞ BECERİLERİ
Eurofighter Typhoon, BAE Systems Tranche 2 aviyonik sistemine, F35 ise JSF Cooperative Aviyonik sistemine sahip.
Savaş becerileri açısından, bu uçakların manevra kabiliyeti, silah donanımı, görünürlük ve radar kesit alanı önemli kabul edilebilecek faktörler.
Eurofighter Typhoon, F35 ve F16'dan daha çevik ve hızlı bir uçak.
Ayrıca, yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor.
Eurofighter Typhoon, havadan havaya, havadan karaya ve keşif görevleri için çeşitli silahlar taşıyabiliyor. F35 ise gelişmiş bir görünmezlik teknolojisine sahip, düşman radarlarından kaçınabiliyor.
F35, Eurofighter Typhoon ve F16'dan daha fazla silah taşıyabiliyor.
Ancak bunların çoğu dahili silah bölmelerinde bulanibiliyor.
F16, eski bir tasarıma sahip olmakla birlikte sürekli modernize edilmiş çok yönlü bir savaş uçağı.
Havadan havaya ve havadan karaya görevleri için uygun silahlar taşıyabiliyor ancak F35'lerde olduğu gibi "stealth" yani görünmezlik teknolojisine sahip değil.
Öte yandan Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını alacak olması başta Yunanistan ve İsrail'in uykularını kaçırdı.
YUNAN TUTUŞTU: AB ERDOĞAN'I DURDURAMIYOR
Muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisinin Dışişleri Departmanı Başkanı ve Yunan Parlamentosu Avrupa İşleri Komitesi Sekreteri Rena Dourou, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımı ve Avrupa savunma projelerine katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.
"Bu durum Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği açısından tehlikeli bir gelişmedir" diyen Dourou, Avrupa'nın Türkiye ile yakınlaşması için "AB, Erdoğan'ı durduramıyor" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DE EUROFIGHTER PANİĞİ: TÜRKİYE BAŞIMIZI AĞRITACAK CİDDİ HAMLELER YAPIYOR
İsrailli bir yetkili Türkiye'nin Almanya ve İngiltere ile 40 Eurofighter savaş uçağı için yaptığı anlaşmanın "İsrail için baş ağrısı sebebi olduğunu ve anlaşmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ordusunu modernize etme çabalarında önemli bir adım olduğunu" söyledi.
Maariv ise "Türkiye, ABD ile yaptığı F-16 anlaşmasına paralel olarak Almanya ve İngiltere'den 40 adet gelişmiş Eurofighter Typhoon jeti satın almak için 5,6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamaya yakın. İsrail, Erdoğan'ın askeri yığınağından korkmaya başlıyor."ifadelerini kullandı.
Maariv'in belirttiğine göre İsrailli yetkili, "Bu Türkiye'nin silahlanma çalışmalarını, nihayetinde İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne meydan okuyacak şekilde hızlandırdığının açık ve endişe verici bir işaret"dedi.
İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü donanmaya sahip olduğunu söyledi ve Ankara'nın İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesinin engellenmesini istedi. Lapid ayrıca Türkiye'yi engelleyemediği için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçladı.