TÜRKEVİ'NDE STK'LAR İLE TOPLANTI



Bakan Kurum, New York programı kapsamında ilk olarak 26 Mart Perşembe günü BM Türkevi binasında STK'lar ile bir araya gelecek. Bakan Kurum, 140'a yakın ABD'li iş insanı ve STK temsilcisinin katılacağı bu toplantıda COP31 süreci ve Türkiye'nin Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde başlattığı Sıfır Atık Projesi ile ilgili konuşma yapacak.





BAKAN KURUM, BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞECEK



Bakan Kurum daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bakan Kurum ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Bakan Kurum görüşme ve toplantılarda Türkiye'nin küresel çevre hareketi Sıfır Atık ve COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgiler verecek. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve çevre politikalarına yönelik sunumlar yapacak. Bakan Kurum'un Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile de COP31 sürecine ilişkin ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.





BAKAN KURUM, BM GENEL KURULU'NDA TÜRKİYE'NİN COP31 VİZYONUNU ANLATACAK



Bakan Kurum, 27 Mart Cuma günü ise BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yapacak. Kurum, küresel çevre hareketi Sıfır Atık'ın COP31 sürecinde de önemli bir başlık olacağını belirtip, Türkiye'nin yine küresel bir sorumluluk anlayışıyla uluslararası sisteme güveni pekiştirmek için çaba sarf edeceğini anlatacak. Bakan Kurum hitabında Türkiye'nin COP31 vizyonunu; 'Uygulama' COP'u olarak belirlediğine dikkat çekecek ve bu vizyonun süreçlerini de diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde sıralayacak. Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim iş birliği, temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında hedef odaklı bir COP31'in sürecini yürütmeyi hedeflediğini üye ülkelere anlatacak.